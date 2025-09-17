聽新聞
彰化募寄養家庭 放寬限制、調升補助

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
遭受不當對待或被忽視的兒童少年人數逐年增加，但寄養家庭卻因健康、家庭規畫或照顧壓力而減少。圖／彰化家扶中心提供
遭受不當對待或被忽視的兒童少年人數逐年增加，但寄養家庭卻因健康、家庭規畫或照顧壓力而減少。圖／彰化家扶中心提供

彰化家扶中心承接縣府寄養安置服務，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年約50戶家庭表達意願，最終3戶通過審查，目前縣內僅有64戶寄養家庭，照顧能量不足，部分需要安置的孩子只能等待。

彰化家扶主任王震光表示，只要年滿25歲、設籍或居住於彰化縣、具國中以上學歷，並擁有安全與足夠的居住空間，就能申請成為寄養家庭，「給孩子一個雖然暫時，但溫暖的家」。

為擴大寄養量能，縣府2023年修正「兒童及少年家庭寄養辦法」，放寬「雙親需65歲以下」的限制，單親只要具備照顧能力即可申請，並新增「專業寄養戶」如保母、幼教或護理背景者也能投入。同時調升補助金額，一般兒童每月2萬5614元、少年2萬8460元。

寄養家庭的日常，往往影響孩子成長。就讀國小二年級的小儀，兩年前因疏忽照顧被安置寄養，初來時滿口蛀牙、不懂刷牙，甚至把牙膏塗在牆上，還常透過負面行為博取注意。寄養媽媽耐心陪伴與教導，讓她逐漸建立信任與安全感。

彰化家扶社工督導廖珮含指出，遭受不當對待或疏忽的兒少逐年增加，但寄養家庭卻因健康、家庭規畫或照顧壓力而減少。有些家庭無法承受孩子的情緒行為選擇退出；也有民眾因規範嚴格、需求複雜而卻步。她坦言，能長期穩定照顧的，多半是原本就有親友經驗或具專業背景的家庭。

在中秋前夕，彰化家扶兒童少年保護委員會主委陳明宗伉儷與委員們特別走訪，向縣內64戶寄養家庭致謝。

彰化募寄養家庭 放寬限制、調升補助

彰化家扶中心承接縣府寄養安置服務，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年約50戶家庭表達意願，最終3戶通過審查，目前縣內僅有6...

