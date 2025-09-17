聽新聞
0:00 / 0:00

台中場勘寵物紀念園址 居民抗議

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
有業者計畫在台中市東勢泰興里石嵙巷設寵物生命紀念園區，居民說園區距民宅太近，恐有汙染，昨聚集抗議。記者游振昇／攝影
有業者計畫在台中市東勢泰興里石嵙巷設寵物生命紀念園區，居民說園區距民宅太近，恐有汙染，昨聚集抗議。記者游振昇／攝影

台中市東勢區泰興里石嵙巷有業者規畫設置「寵物生命紀念園區」，引發地方反彈。台中市動物保護防疫處昨天到場會勘，居民擔心設施距離民宅僅約5公尺，恐帶來空氣與水汙染，影響交通與生活，齊到現場表達抗議。

市府動保處長林儒良表示，本案依農業部「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」申請，農業部已核准，目前進入市府相關單位的實質審查，動保處會勘後，評估可行性、必要性及無可取代性；林儒良強調市府會嚴格把關，並參考地方意見。

東勢區泰興里長江國豐指出，當地屬石岡水壩水源保護區，園區選址距離民宅過近，居民擔憂寵物遺體焚化恐造成空氣與水質汙染，進而影響居民生活品質。

到場抗議的民眾說，地方種植水果為主，若設置寵物紀念園，恐破壞作物生長環境，憂心還會影響健康；加上區域道路多為狹窄農路，未來若增加車流，恐有礙交通安全。

對此，業者回應，園區規畫面積約3分地，原本設計為複合式，包含寵物殯葬設施、寵物餐廳及寵物公園，所有殯葬設備均會符合環保規範，不會造成汙染。但考量居民強烈反對，業者表示將「從善如流」，未來可能僅規畫寵物餐廳及寵物公園，不設殯葬設施。

延伸閱讀

民眾提案落實動物安樂死 農業部：需社會更多支持

嘉大景觀學系團隊駐村遇百年風災 獲大專生洄游農村競賽銅獎

台中東勢泰興里規劃設寵物生命紀念園區 居民到場抗議

農業部因應對等關稅 照顧農漁方案增至190億元

相關新聞

影／美！南投試放國慶焰火 180秒千發彈璀璨夜空

國慶焰火首度在南投，今晚試放，檢測步彈與落焰狀況，180秒施放逾1000顆焰火彈直上百米天際，璀璨照亮夜空，吸引民眾觀看...

彰化流浪犬闖禍 芭樂園損失逾50隻雞

彰化縣田尾鄉海豐村再傳流浪犬肇禍，謝姓農民在3分半地的果園飼養70多隻蛋雞，但14日凌晨遭10多隻流浪犬闖入，當場捕食1...

台中場勘寵物紀念園址 居民抗議

台中市東勢區泰興里石嵙巷有業者規畫設置「寵物生命紀念園區」，引發地方反彈。台中市動物保護防疫處昨天到場會勘，居民擔心設施...

彰化募寄養家庭 放寬限制、調升補助

彰化家扶中心承接縣府寄養安置服務，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年約50戶家庭表達意願，最終3戶通過審查，目前縣內僅有6...

中火燃氣機組停工 藍營喊全面體檢

高雄興達電廠9日爆炸起火，由於台中火力發電廠天然氣機組所用零件與廠商都與興達電廠相同，已自主停工。台中市長盧秀燕昨說，有...

南投試放國慶焰火 照明昏暗、民眾摔落堤防斷牙

南投縣政府今天晚間在南投市貓羅溪畔試放3分鐘國慶焰火，由於溪畔照明不足加上堤防高度落差，有民眾散場時從堤防摔落，造成牙齒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。