台中場勘寵物紀念園址 居民抗議

台中市東勢區泰興里石嵙巷有業者規畫設置「寵物生命紀念園區」，引發地方反彈。台中市動物保護防疫處昨天到場會勘，居民擔心設施距離民宅僅約5公尺，恐帶來空氣與水汙染，影響交通與生活，齊到現場表達抗議。

市府動保處長林儒良表示，本案依農業部「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」申請，農業部已核准，目前進入市府相關單位的實質審查，動保處會勘後，評估可行性、必要性及無可取代性；林儒良強調市府會嚴格把關，並參考地方意見。

東勢區泰興里長江國豐指出，當地屬石岡水壩水源保護區，園區選址距離民宅過近，居民擔憂寵物遺體焚化恐造成空氣與水質汙染，進而影響居民生活品質。

到場抗議的民眾說，地方種植水果為主，若設置寵物紀念園，恐破壞作物生長環境，憂心還會影響健康；加上區域道路多為狹窄農路，未來若增加車流，恐有礙交通安全。

對此，業者回應，園區規畫面積約3分地，原本設計為複合式，包含寵物殯葬設施、寵物餐廳及寵物公園，所有殯葬設備均會符合環保規範，不會造成汙染。但考量居民強烈反對，業者表示將「從善如流」，未來可能僅規畫寵物餐廳及寵物公園，不設殯葬設施。