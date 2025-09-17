彰化流浪犬闖禍 芭樂園損失逾50隻雞

彰化縣田尾鄉海豐村再傳流浪犬肇禍，謝姓農民在3分半地的果園飼養70多隻蛋雞，但14日凌晨遭10多隻流浪犬闖入，當場捕食10幾隻雞，另有20多隻因驚嚇或被抓傷致死。後續數日仍有蛋雞相繼死亡，至今存活不到20隻，損失逾5萬。

謝姓農民指出，芭樂園區已圍設紗網與籬笆，但犬群仍鑽破闖入。事後立即修補，但蛋雞長期受驚，部分產下的蛋甚至出現皺紋。他說，這批流浪犬長期出沒，已先後入侵鄰近4處農園，攻擊雞鵝群；居民外出運動甚至得隨身攜帶拐杖防身，憂心隨時成為犬群追逐目標。

謝姓農民已向鄉公所和縣動物防疫所求助，但表示未獲積極處理。他說，鄉公所僅提供誘捕籠，要求農民自行放置食物誘捕，再由清潔隊收回；動防所則要求提供流浪犬活動地址，聲稱會派員查看。他直言，兩單位互推責任，形同要民眾自己抓狗，讓地方居民深感無助。

對此，動物防疫所回應，誘捕籠是捕捉流浪犬的方法之一，至於提供地址，指的就是犬群出沒的地點。防疫所強調，將再度聯繫謝姓農民，深入了解全案經過，並與鄉公所研商更有效的對策。

據統計，彰化縣近年流浪犬持續增加，僅2024年就通報捕捉超過7000隻。居民憂心，若政府未提出有效控管措施，不僅農損難以避免，社區持續受到安全威脅。