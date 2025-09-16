去年共發出近600萬元 萬和宮信眾子女獎學金今受理首日大排長龍
台中南屯萬和宮信眾子女113學年度獎學金今起至30日受理，今天一大早就見排隊人潮，多數是家長代子女申請，上學年度合計多達1351人獲獎，領取584.6萬元。
萬和宮信眾子女獎學金從66學年度創立，當年上下兩學期合計203人次獲獎，總計獎助學金為8萬8800元，隨著信眾日增及獎金提高激勵，得獎人數逐年增加，如今大學部每人1萬元、碩士班1.5萬元、博士班2萬元，國中每人3000元、高中4000元、大專院校5000元，上學年度合計多達1351人獲獎，領取獎學金高達584.6萬元。
萬和宮志工及事務人員今天起提早上班，8點開始受理；現場擺放桌椅，方便鄉親使用。很多家長紛紛感謝地表示，萬和宮設置獎學金，對學生很大鼓勵作用，他們的孩子很認真念書，就是想領取獎學金。
常務董事陳阿水，代表公出的董事長蕭清杰，關心作業流程，對於民眾依照規畫動線排隊，表示欣慰，看到一名家長替一雙兒女繳交申請表，預祝2人順利領到獎學金，並說，能夠獲得萬和宮獎學金的學子都很優秀。
萬和宮說明，申請資格，以及申請表，請至「萬和宮」官網下載專區下載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言