去年共發出近600萬元 萬和宮信眾子女獎學金今受理首日大排長龍

台中南屯萬和宮信眾子女113學年度獎學金今起至30日受理，今天一大早就見排隊人潮，多數是家長代子女申請，上學年度合計多達1351人獲獎，領取584.6萬元。

萬和宮信眾子女獎學金從66學年度創立，當年上下兩學期合計203人次獲獎，總計獎助學金為8萬8800元，隨著信眾日增及獎金提高激勵，得獎人數逐年增加，如今大學部每人1萬元、碩士班1.5萬元、博士班2萬元，國中每人3000元、高中4000元、大專院校5000元，上學年度合計多達1351人獲獎，領取獎學金高達584.6萬元。

萬和宮志工及事務人員今天起提早上班，8點開始受理；現場擺放桌椅，方便鄉親使用。很多家長紛紛感謝地表示，萬和宮設置獎學金，對學生很大鼓勵作用，他們的孩子很認真念書，就是想領取獎學金。

常務董事陳阿水，代表公出的董事長蕭清杰，關心作業流程，對於民眾依照規畫動線排隊，表示欣慰，看到一名家長替一雙兒女繳交申請表，預祝2人順利領到獎學金，並說，能夠獲得萬和宮獎學金的學子都很優秀。