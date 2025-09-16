南投試放國慶焰火 照明昏暗、民眾摔落堤防斷牙

快訊

中央社／ 南投縣16日電
國慶焰火首度在南投，今晚試放，180秒施放逾1000顆焰火彈直上百米天際，璀璨照亮夜空。圖／南投縣政府提供
南投縣政府今天晚間在南投市貓羅溪畔試放3分鐘國慶焰火，由於溪畔照明不足加上堤防高度落差，有民眾散場時從堤防摔落，造成牙齒斷裂，也有民眾抱怨周邊交管造成市區車多。

今年國慶焰火在南投市貓羅溪畔施放，焰火布彈區在溪畔南天府道濟禪寺，貴賓區在對岸水舞廣場。南投縣政府今天晚間試放千發焰火，測試布彈與落焰狀況，由於場地周邊交通管制，車輛疏導往彰南路、南崗一路等，造成南投市區車多，有居民抱怨「回家路好遠」。

南投縣長許淑華致詞說，承辦國慶焰火前，她內心很煎熬，過去舉辦縣市多選在高鐵站腹地，有利人潮疏散，而對南投縣來說，交通是首要極力解決問題，如何在最短時間疏散10萬、20萬人潮，但南投自建縣以來，從未舉辦國慶焰火施放，因此希望接下如此重責大任。

焰火試放後，許淑華就地與各局處召開檢討會，許淑華說，副縣長王瑞德座車進場被阻擋，國慶日當天對於總統府、行政院等來賓進場引導及民眾接駁入場動線等細節還需注意；下國道3號接往市區管制面積達200多公頃，範圍大、涵蓋街道多，她想了解員警今晚反映。

南投縣警察局長謝宗宏說，南投交流道國慶日當天會管制，但今天沒管制，因此從交流道往市區如民族路，車流相對較多，但沒塞車。另外，貴賓停車區往會場照明不足，可能需要改善。許淑華說，南投市區道路原本就非常小，今天只是試放，市區就有一些塞車。

貓羅溪畔夜間昏暗，除貴賓區水舞廣場充分打燈照明，其餘空間相對昏暗，加上溪畔堤防高低落差，就有民眾散場時摔斷牙齒。許淑華對此表示，今天人潮不多就有這種意外，傷者還是了解環境的在地人，屆時有一些外地人若不清楚現場環境，照明不足就會發生很多意外，需研議如何兼顧照明與不干擾焰火呈現。

許淑華 國慶焰火

