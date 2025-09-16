聽新聞
影／美！南投試放國慶焰火 180秒千發彈璀璨夜空
國慶焰火首度在南投，今晚試放，檢測步彈與落焰狀況，180秒施放逾1000顆焰火彈直上百米天際，璀璨照亮夜空，吸引民眾觀看。縣長許淑華說，這是建縣以來，首次爭取到國家慶典，將做好萬全準備，歡迎國人來南投喝好茶、賞焰火。
南投建縣以來，從未施放過國慶焰火，今年是首次承辦，縣府敲定地點在南投市貓羅溪畔，規畫將焰火秀結合潮流音樂元素，融入南投自然景觀與人文意象，分成12段主題，演出長達40分鐘，預計施放超過3萬發焰火彈，地方期待。
為確保安全及焰火效果，縣府今晚8時試放，縣長許淑華逾晚上7時許抵達國慶當天觀禮台「水舞廣場」，到場勘查焰火施放工作，與民眾倒數計時後，180秒施放超過1000發焰火彈，焰火彈直上逾200米天際，絢爛奪目，璀璨點亮夜空。
國慶焰火試放後，許淑華也立刻請各相關單位就今晚試放預演汲取經驗，針對交通管制、接駁及觀賞環境等進一步檢討，並要求地方公所透過村里長多加宣導相關管制措施，務必做好各項準備工作，全力歡迎國人來南投遊玩及欣賞國慶焰火
許淑華表示，這是南投縣第一次爭取到國家慶典，縣府嚴陣以待，尤其縣內腹地有限，且無雙鐵能協助疏導，因此希望遊客來南投不是快閃，能利用國慶假期來多玩幾天；而今晚的試放是為了要更精準掌握落焰區，也讓鄉親了解管制動線。
而在10月4日至12日適逢世界茶葉博覽會，今年就與國慶焰火結合，歡迎國人來南投喝好茶，晚上賞焰火，活動期間將有6條接駁路線；9月15日至11月15日也是「南投旅遊好康月」任何消費可抽特斯拉，相關資訊可到縣府官網查詢。
