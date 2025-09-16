影／攝影愛好者推薦 半山夢工廠是觀賞南投國慶焰火最佳私房點
2025國慶焰火在南投貓羅溪畔的道濟禪寺旁空地施放，今年國慶日將有3萬多發，8至12英吋的焰火彈，耗費將近40分鐘的時間點亮南投的夜空。預計將湧入百萬多遊客擠爆南投。由於水舞廣場範圍較小，加上交通問題，不少民眾紛紛找尋替代地點觀賞焰火。有攝影愛好者與當地民眾推薦位於南崗工業區的樹德半山夢工廠是最佳的觀賞點，被認為直線距離最短、視野最開闊的觀賞點。業者也首度對外開放位於觀光工廠7樓200多坪的空中花園讓民眾觀賞，南投縣民進入半山夢工廠享有免門票福利，國慶活動當天特別配合營運到晚上10點。
縣府預期將吸引大批民眾觀賞拍攝，為此公布有易經大學、旺來產業園區2處高處觀賞點；另可徒步前往平地4處觀賞區，分別為南投會展中心前後廣場、綠美橋下高灘地、情人橋下高灘地、鄰近華陽路1046巷高灘地。
另外也有民眾不藏私公開南投市各觀賞視角，建議地點有南崗工業區半山夢工廠及國寶中投福座、鳳山路及東星屋景觀餐廳、永豐納骨塔停車場（部分視野被草遮蔽），及部分大樓、堤防、橋梁。
