台中自行車週登場 結合觀光產業推廣單車旅行

2025台中自行車週今天起登場，今年共有316家廠商參展，還結合觀光產業與低碳永續，推廣城市單車旅行APP，歡迎全球買主採購自行車零組件及感受台中之美。

「2025台中自行車週Taichung Bike Week」為亞洲具指標性的產業展會，展期自16日至19日於台中長榮桂冠酒店、金典酒店、永豐棧酒店會場登場，吸引在地知名零配件大廠台萬、桂盟、崑藤等316家廠商參展，秀出最新自行車產品。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中為全球高級自行車生產及研發重鎮，展出期間，工策會亦結合觀光產業與低碳永續，推廣城市單車旅行APP，歡迎全球買主到台中參展採購自行車零組件，更可親自騎乘享受台中之美。

出席開幕式的立法院副院長江啟臣表示，期盼吸引全球品牌商及更多自行車愛好者到台中參展參觀交流，提升產業曝光度、品牌知名度與市場競爭力，結合台中93條自行車道、長度超過780公里，六都第一的優勢，打造成為名副其實的國際自行車之都。

身兼財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長的台萬工業董事長白政忠表示，台中自行車週是業界最重要的貿易展會，提供中高階零組件代工廠、成車廠產品經理及貿易商買主面對面的交流平台，更是洽談明年度新車規格的B2B商展，今年可望吸引超過千名國內外買家前來洽談合作。

台中市產業故事館發展協會理事長周信宏說明，台中自行車週展出期間，「一騎出發吧」城市單車旅行APP融入永續旅遊概念，結合「全民碳集」個人碳存摺功能，民眾只要完成指定路線，可憑APP紀錄兌換運動毛巾，並同時累積里程碳點數。