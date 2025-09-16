中火天然氣機組停止試車 盧秀燕要求恢復需告知

快訊

中央社／ 台中16日電
中火新建燃氣機組工程。圖／台電提供 趙容萱
中火新建燃氣機組工程。圖／台電提供 趙容萱

高雄興達發電廠9日發生火警。台電公司證實，台中試運轉機組暫停進行需使用天然氣的試運轉測試作業。台中市長盧秀燕今天要求，台中新建燃氣機組恢復試車時，需向市府說明。

台電公司今天透過文字稿說明，現正進行興達電廠火災事故調查，研擬精進改善措施，並同步展開至台中新建燃氣機組，目前台中試運轉機組暫停進行需使用天然氣的試運轉測試作業，並啟動相關安全檢查，確認安全無虞後，方進行相關試運轉測試工作。

台中市議會今天召開臨時會，中國國民黨籍市議員劉士州質詢，高雄興達電廠因天然氣機組試車引發意外，台中火力發電廠的天然氣機組如果也發生事故，是否會影響中部地區的產業、經濟。

盧秀燕表示，高雄興達電廠事故後，中火燃氣機組已自主停工。由於中火的權責在中央，她要求中火如果要恢復試車，必須向中市府說明。

