彰化田尾果園蛋雞遭流浪犬攻擊 農民盼縣府捕捉

彰化縣謝姓農民今天表示，一群流浪犬闖入其位於田尾鄉果園，攻擊逾40隻雞致慘死，希望縣府能設法捕捉這群犬隻；彰化縣動物防疫所說，將持續辦理捕捉。

謝姓農民向媒體表示，他在田尾鄉海豐村果園養70隻蛋雞，14日凌晨有一群流浪犬闖入果園，超過40隻放養蛋雞被攻擊致死，倖存雞隻也疑似驚嚇過度，產下不正常顏色的蛋。

謝姓農民指出，這群流浪犬在附近橫行許久，晨運、路過民眾皆感到困擾，也有其餘農民飼養的家禽遭攻擊，他希望縣府能協助解決流浪犬問題，以免再有人受害。

動防所表示，陳情人今年6月首次通報，即轉請田尾鄉公所清潔隊進行捕捉作業，因該區腹地廣大，犬群行動分散，經評估以犬用誘捕籠方式較為適宜，不過迄今尚無犬隻入所紀錄。

動防所說，昨天再次接獲通報，公所清潔隊表示會再與陳情人聯繫並續辦捕捉，動防所也將持續與陳情人保持聯繫，並派員至現場視察加強捕捉成效。