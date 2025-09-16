巨大黑腹虎頭蜂窩現蹤埔里鬧區 捕蜂人：不尋常

快訊

中央社／ 南投縣16日電

埔里鎮立圖書館旁出現黑腹虎頭蜂窩，由委外捕蜂業者摘除，鎮公所今天提醒周邊管制至18日，居民近期也請多注意；捕蜂業者認為，黑腹虎頭蜂現蹤緊鄰民眾生活圈市區不太尋常。

埔里鎮公所日前接獲民眾通報，鎮立圖書館後方露天籃球場旁大樹上有蜂窩，距離地面10多公尺，經會勘確認是黑腹虎頭蜂巢，由於曾有黑腹虎頭蜂傷人事件，且蜂窩周邊有圖書館、球場、藝文中心，居民出入頻繁，鎮公所先拉封鎖線禁止人員靠近與車輛停放。

埔里鎮公所今天表示，人、車淨空後，昨天下午展開摘除作業，縣府農業處委外專業捕蜂人員頂著高溫，身穿防護衣、頭盔、面罩，搭上吊車緩緩靠近蜂窩，隨著鋸除蜂窩周邊枝葉，受驚擾蜂群也發動攻擊，人員在妥善防護下持續網捕與噴灑藥劑，最終成功摘除蜂窩。

鎮公所表示，黑腹虎頭蜂威脅仍未完全解除，考量失巢的虎頭蜂徘徊不去有傷人疑慮，昨天晚間至今天暫停開放綜合球場，以免夜間明亮燈光引來餘蜂聚集，鎮公所也公告戶外籃球場及旁邊停車場管制持續至18日，並提醒民眾近期在綜合球場周邊活動多注意安全。

捕蜂業者邱翔專表示，近年平均年捕蜂約1200件至1300件，去年達1400件創新高，今年至今800多件，估全年約1200件；黑腹虎頭蜂多分布山區，在緊鄰民眾生活圈市區現蹤，且蜂巢直徑逾60公分屬少見，今年也有約30件蜂窩距地不足6公尺，給人類更大威脅。

埔里 虎頭蜂 圖書館

