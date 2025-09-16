台中藍綠續戰普發5萬 盧秀燕嘆：如有歲計賸餘誰不想當耶誕老公公

台中藍綠鏖戰「普發5萬元」議題，藍營強調普發5萬元耗資1400億元，占年度總預算七成；綠營反擊，市府6年來賣地就賺了1065億元，加上超徵和統籌分配款增加，1400億元完全發得出來。市長盧秀燕嘆，台中如果有歲計賸餘，她也想發錢，「誰不想當耶誕老公公」。

民進黨台中市議會黨團提案，以超徵稅收、標售土地所得與增加的統籌分配稅款普發現金5萬元，昨天臨時會開議時包圍盧秀燕，要求當場簽承諾書，藍營則「保駕護航」，兩方人馬圍在備詢席針鋒相對，場面混亂，造成會議中斷約10分鐘，議長張清照裁示提案交付委員會審查。

市議會今天開臨時會，藍綠針對普發5萬砲火依然猛烈。國民黨議員陳文政表示，台中有286萬人，1人5萬就是1400億元，台中1年總預算才2000億元，其中還有800億元是人事費用，再加上重大建設與民生福利，要取消哪一條才發得出？反觀中央，累計歲計賸餘8393億元，富到流油。

國民黨議員楊大鋐指出，台中去年公庫現金只剩113億元，舉債空間剩下800億元，1400億元要一步到位完全不可能；議員劉士州表示，民進黨立委王義川自己都在政論節目承認「普發現金是假議題」，綠營議員還要配合黨中央演這齣戲，浪費公眾資源，究竟是何居心？

民進黨議員陳淑華說，黨團提案是用賣地、超徵與統籌分配稅款增加額度共1560億元還普發現金，盧市府卻轉移焦點，說是總預算的七成；議員陳俞融批評，市府用「普發現金拖垮財政」恐嚇市民，但1400億元不用一次編列，可以分階段編列。

民進黨議員周永鴻強調，發不發錢是一個態度，市府不該混淆視聽，一下說沒有超徵、一下說歲計沒有賸餘，但以去年為例，稅課收入決算比預算多了75億元，這就是超徵，歲入則比歲出多出41億元，這就是歲計賸餘，歲計有賸餘、稅收有超徵，按照盧秀燕對中央普發1萬元的態度，台中就該發錢。