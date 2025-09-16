【重磅快評】逼盧秀燕普發5萬元 民進黨笑話鬧夠了沒？

行政院將普發現金1萬元，民進黨台中市議會黨團昨天要求市府要普發現金5萬元，還拿出承諾書要市長盧秀燕簽署，綠藍吵成一團，盧一度被包圍，最後主席裁示付委審查。民進黨議員要演戲，盧微笑以對、撥髮配合，大家心知肚明，中央集權又集權，如果地方有錢，地方首長們又何須假日赴行政院參加鴻門宴？

中央連年超徵，照理說，普發現金1萬元是德政，但偏偏賴政府政治考量，一再抗拒，最終在大罷免失利後才改絃易轍，卻已難挽失分；民進黨在地方發動反制，除了台中之外，花蓮、新北議會也玩過相同戲碼，結果花蓮提案議員後來自承「提案確實看起來怪怪的」，新北市黨團提案理由竟是新北市府淨資產增加，所以要普發現金，都鬧了笑話。

民進黨台中市議會黨團指市府有能力普發5萬元，因為台中市近年稅收超徵與土地標售逾1700億元，光市地標售就超過1023億元，去年稅收超徵75億元，呼籲市府盡速提出普發5萬元方案，明確說清楚財源、對象與時程。黨團還強調，這不是撒錢也不是補貼，而是「還稅於民」。

但這樣的訴求有理嗎？黨團認為市府有能力普發5萬元，主要財源是稅收超徵及市地標售。先論超徵部分，中央光是2021到2024年超收即達1.87兆元，依民進黨台中市議會黨團的邏輯，扣掉2021年發5000元五倍券及2023年普發6000元，這次要普發現金的金額豈只是1萬元，起碼也要7萬元才合理，市議會黨團是否要轉請綠委向中央提出要求？

再談市地標售，依土地法規定，縣市政府對所管公有土地，非經議會同意、行政院核准，不得處分；也就是說市府須先經議會同意，再經行政院核准，才可以出售土地，程序自然合法；另依平均地權條例規定，地方政府透過區段徵收所取得的土地可標售「配餘地」，用於支付開發費用，並補充財政收入，進而推動土地合理規劃與利用，實現土地開發目標。

換句說話，這些錢必須投入土地開發、公共設施建設，絕非拿來普發現金；歷年來，不分藍綠各地方政府都用這種方式推動施政；不獨盧秀燕如此，昔日林佳龍當台中市長亦然，當時民進黨市議員有要求林佳龍拿這些錢來普發現金？

就拿今日來說，「南霸天」高雄市長陳其邁也是年年辦理市地標售進行都市開發，2022年第1季光是高雄大學特區土地就賣出143億元，2023年也標售72億元，最後一季抵費地標售8標全數脫標，甚至溢價29.8%，被業界質疑帶頭炒地，即始去年房市走弱，還是賣地54億元，去年稅收超徵也逾30億元，民進黨市議員怎不比照要求陳其邁也普發現金？聊表一下「還稅於民」的心意？