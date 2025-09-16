快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

台中減班休息勞工2307人 市府啟動多元措施協助

中央社／ 台中16日電

對於勞動部今天公布最新企業減班休息統計，台中市目前實施中99家、2307人。台中市勞工局表示，將加強訪視與輔導，並透過僱用安定與勞工再充電等措施，協助勞工度過景氣挑戰。

根據勞動部今天公布最新企業減班休息統計，台中市目前實施中99家、2307人；其中因美國關稅、匯率等國際情勢影響共93家、2263人；月休日數以3至4天居多。

至於減班休息家數、人數排名，勞工局表示，前3多的行業分別為機械設備製造業、金屬製品製造業、其他運輸工具及其零件製造業。實施超過100人以上的公司計4家，占整體比例4%；實施10人以下公司計47家、占整體比例47.5%。

勞工局透過新聞稿說明，已積極加強訪視與輔導，並透過僱用安定與勞工再充電等措施，協助勞工度過景氣挑戰、維持就業穩定。

勞工局指出，「減班休息」是現行勞動法令正確名稱，雇主若有停工或減產需求，須與勞工協商並提前通報，每次實施不得超過3個月，且工資不得低於基本工資新台幣2萬8590元，勞健保與退休金也必須持續辦理。

為減輕勞工經濟壓力，勞工局呼籲受影響勞工可申請「僱用安定措施」薪資補助。勞動部已擴大補助對象至9大製造業別，每人每月最高可領取1萬2100元，最長6個月。台中市已有24家企業、230名勞工受惠。同時，勞工也可利用減班休息期間參與「勞工再充電計畫」及「勞工大學產業員工專班」，提升技能，助力產業轉型。

勞工局 台中市 減班休息

延伸閱讀

防詐必修課：教你識破求職陷阱

控訴桃市府片面變更勞動條件 勞團籲勞動部發函重申法規

台南勞資調解成立率68%優於全國平均 黃偉哲說話了

賴總統談放寬家庭幫傭條件「1孩也行」 勞動部：研議中

相關新聞

台中藍綠續戰普發5萬 盧秀燕嘆：如有歲計賸餘誰不想當耶誕老公公

台中藍綠鏖戰「普發5萬元」議題，藍營強調普發5萬元耗資1400億元，占年度總預算七成；綠營反擊，市府6年來賣地就賺了10...

【重磅快評】逼盧秀燕普發5萬元 民進黨笑話鬧夠了沒？

行政院將普發現金1萬元，民進黨台中市議會黨團昨天要求市府要普發現金5萬元，還拿出承諾書要市長盧秀燕簽署，綠藍吵成一團，盧...

針灸銅人＋拔管幫手 彰基國際展抱回兩金獎

彰化基督教醫院首次參加「2025年第四屆馬來西亞MTE: AHLS國際發明展」，與來自印尼、泰國、日本等共8個國家的優秀...

去年只增3戶！彰化寄養家庭缺口大 放寬年齡條件、提高安置費招募

彰化家扶中心承接彰化縣政府寄養安置服務方案，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年雖有約50戶家庭來電諮詢，最終僅3戶順利通過...

影／律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，近日有律師在社群平台發文，原來紫南宮的發財金要還，沒還廟方會寄信提醒，讓他驚呼長知識。紫南...

興達電廠火災後…中火天然氣機組停工 盧秀燕爆：中央要求復工

高雄興達電廠9月9日發生爆炸火災，相關單位初步判斷是輸送天然氣管線墊片鬆脫；台中火力發電廠的天然氣管線是同樣材質，目前也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。