台中減班休息勞工2307人 市府啟動多元措施協助

對於勞動部今天公布最新企業減班休息統計，台中市目前實施中99家、2307人。台中市勞工局表示，將加強訪視與輔導，並透過僱用安定與勞工再充電等措施，協助勞工度過景氣挑戰。

根據勞動部今天公布最新企業減班休息統計，台中市目前實施中99家、2307人；其中因美國關稅、匯率等國際情勢影響共93家、2263人；月休日數以3至4天居多。

至於減班休息家數、人數排名，勞工局表示，前3多的行業分別為機械設備製造業、金屬製品製造業、其他運輸工具及其零件製造業。實施超過100人以上的公司計4家，占整體比例4%；實施10人以下公司計47家、占整體比例47.5%。

勞工局透過新聞稿說明，已積極加強訪視與輔導，並透過僱用安定與勞工再充電等措施，協助勞工度過景氣挑戰、維持就業穩定。

勞工局指出，「減班休息」是現行勞動法令正確名稱，雇主若有停工或減產需求，須與勞工協商並提前通報，每次實施不得超過3個月，且工資不得低於基本工資新台幣2萬8590元，勞健保與退休金也必須持續辦理。

為減輕勞工經濟壓力，勞工局呼籲受影響勞工可申請「僱用安定措施」薪資補助。勞動部已擴大補助對象至9大製造業別，每人每月最高可領取1萬2100元，最長6個月。台中市已有24家企業、230名勞工受惠。同時，勞工也可利用減班休息期間參與「勞工再充電計畫」及「勞工大學產業員工專班」，提升技能，助力產業轉型。