濁水溪紫金馬拉松 追風南投雲林3鄉鎮茶園果園稻浪

濁水溪沿岸南投縣名間鄉及竹山鎮、雲林縣林內鄉聯合舉辦「濁水溪紫金馬拉松」，3場賽事11月起陸續登場，3鄉鎮公所今天邀跑者體驗結合茶香、寵物共跑、美食品嚐的特色賽事。

「濁水溪紫金馬拉松」11月29日在南投縣名間鄉、12月27日在雲林縣林內鄉、民國115年1月25日在南投縣竹山鎮登場，名間鄉長陳翰立、林內鄉長劉姿言、竹山鎮長陳東睦今天齊聚對外宣傳，邀跑者感受濁水溪沿岸自然風光與濃厚人情，欣賞茶園、果園與稻浪美景。

陳翰立說，「高手名間站」以祈福、祈香為亮點，路線結合少見的「跑進廟裡」，帶領跑者穿越百年松柏嶺受天宮，完賽獎牌也充滿巧思，結合祈福御守意象與開瓶器，成為紀念價值收藏品；路線分為21公里高手挑戰組、11公里茶香慢跑組、6公里祈福同行組。

劉姿言表示，「虎康林內站」包含21公里紫金挑戰組、10公里稻境漫遊組、5公里綠野漫步組、2公里萌寵同行組，其中首度規劃萌寵同行組，邀飼主帶心愛毛小孩一起在鄉道「萌力」奔跑，若毛小孩不適合運動，仍可參加現場「萌寵伸展台」，展現心愛寵物魅力。

陳東睦表示，壓軸登場的「花城竹山站」特別結合廣受歡迎的「熊貓黑白跑」，注入更多趣味與活力，賽道沿途補給站以竹山最具代表性小吃竹筍包、烤地瓜、清涼泡茶為跑者補充能量，路線分為21公里薯力全開組、10公里胸有成竹組、5公里茶香四溢組。