快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

濁水溪紫金馬拉松 追風南投雲林3鄉鎮茶園果園稻浪

中央社／ 南投縣16日電

濁水溪沿岸南投縣名間鄉及竹山鎮、雲林縣林內鄉聯合舉辦「濁水溪紫金馬拉松」，3場賽事11月起陸續登場，3鄉鎮公所今天邀跑者體驗結合茶香、寵物共跑、美食品嚐的特色賽事。

「濁水溪紫金馬拉松」11月29日在南投縣名間鄉、12月27日在雲林縣林內鄉、民國115年1月25日在南投縣竹山鎮登場，名間鄉長陳翰立、林內鄉長劉姿言、竹山鎮長陳東睦今天齊聚對外宣傳，邀跑者感受濁水溪沿岸自然風光與濃厚人情，欣賞茶園、果園與稻浪美景。

陳翰立說，「高手名間站」以祈福、祈香為亮點，路線結合少見的「跑進廟裡」，帶領跑者穿越百年松柏嶺受天宮，完賽獎牌也充滿巧思，結合祈福御守意象與開瓶器，成為紀念價值收藏品；路線分為21公里高手挑戰組、11公里茶香慢跑組、6公里祈福同行組。

劉姿言表示，「虎康林內站」包含21公里紫金挑戰組、10公里稻境漫遊組、5公里綠野漫步組、2公里萌寵同行組，其中首度規劃萌寵同行組，邀飼主帶心愛毛小孩一起在鄉道「萌力」奔跑，若毛小孩不適合運動，仍可參加現場「萌寵伸展台」，展現心愛寵物魅力。

陳東睦表示，壓軸登場的「花城竹山站」特別結合廣受歡迎的「熊貓黑白跑」，注入更多趣味與活力，賽道沿途補給站以竹山最具代表性小吃竹筍包、烤地瓜、清涼泡茶為跑者補充能量，路線分為21公里薯力全開組、10公里胸有成竹組、5公里茶香四溢組。

南投縣 濁水溪 馬拉松

延伸閱讀

台南某工商建教班學生雲林戲水不幸溺斃 校方：全力協助後續事宜

影／新加坡點名改買斗六文旦？ 黃偉哲喊話雲林：不想掀起文旦大戰

2025全運會選手之夜星光熠熠 歌后天團熱唱張麗善邀全民共享

國慶焰火首次在南投 16日試放千發

相關新聞

台中藍綠續戰普發5萬 盧秀燕嘆：如有歲計賸餘誰不想當耶誕老公公

台中藍綠鏖戰「普發5萬元」議題，藍營強調普發5萬元耗資1400億元，占年度總預算七成；綠營反擊，市府6年來賣地就賺了10...

【重磅快評】逼盧秀燕普發5萬元 民進黨笑話鬧夠了沒？

行政院將普發現金1萬元，民進黨台中市議會黨團昨天要求市府要普發現金5萬元，還拿出承諾書要市長盧秀燕簽署，綠藍吵成一團，盧...

針灸銅人＋拔管幫手 彰基國際展抱回兩金獎

彰化基督教醫院首次參加「2025年第四屆馬來西亞MTE: AHLS國際發明展」，與來自印尼、泰國、日本等共8個國家的優秀...

去年只增3戶！彰化寄養家庭缺口大 放寬年齡條件、提高安置費招募

彰化家扶中心承接彰化縣政府寄養安置服務方案，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年雖有約50戶家庭來電諮詢，最終僅3戶順利通過...

影／律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，近日有律師在社群平台發文，原來紫南宮的發財金要還，沒還廟方會寄信提醒，讓他驚呼長知識。紫南...

興達電廠火災後…中火天然氣機組停工 盧秀燕爆：中央要求復工

高雄興達電廠9月9日發生爆炸火災，相關單位初步判斷是輸送天然氣管線墊片鬆脫；台中火力發電廠的天然氣管線是同樣材質，目前也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。