快訊

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

停經卻多次出血？5旬退休婦一直忍…竟是癌末 開刀+化療抗癌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師葛裕民提醒，子宮內膜癌死亡率高，婦女若出現異常出血症狀，務必盡速就醫。圖／亞大醫院提供
醫師葛裕民提醒，子宮內膜癌死亡率高，婦女若出現異常出血症狀，務必盡速就醫。圖／亞大醫院提供

5旬張姓婦人退休後積極參與社團，近月出現多次陰道異常出血忽略未處理，直到下腹嚴重疼痛，就醫檢查發現竟是子宮內膜癌四期，她得知病情後十分驚訝且沮喪，但仍全力配合抗癌，接受手術切除子宮、卵巢，並搭配化療輔助，目前已經順利出院，正持續治療中。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，張婦個性活潑外向，退休後仍經常參加各類社團活動，唯獨對自己身體健康卻總是不上心，甚至連續多天異常出血、全身痛到冒冷汗，依舊堅持出遊，直到同伴發現臉色不對，才勸她盡快就醫檢查，這才找出真正病因。

葛裕民指出，子宮內膜癌好發於50至70歲女性，但近年來有年輕化趨勢，高風險群包括肥胖、糖尿病、高血壓、未曾生育、長期接受雌激素治療或多囊性卵巢症候群等，具有家族性癌症病史如林奇（Lynch )症候群，也會增加罹癌風險。

葛裕民說明，張婦就診後，確認是子宮內膜癌，且已擴散到骨盆腔淋巴結、肝臟，確認為第四期，晚期患者的五年存活率降至20%至50%不等。張婦得知病情後，十分驚訝且沮喪，但仍表示會全力配合醫療建議，同意手術切除子宮、卵巢、輸卵管，手術過程順利，住院期間恢復狀況穩定。

葛裕民指出，考量「基因檢測」可檢測癌細胞是否具有POLE突變、p53異常、配對修復系統MMR缺失等基因變異，以協助風險分級並挑選最合適治療策略，張婦在術後接受檢測，最終確認腫瘤組織有配對修復系統MMR缺失，接受化療藥物包括鉑類與紫杉醇並結合免疫療法施打「免疫檢查點抑制劑」，藉此改善療效。

葛裕民提醒，女性一旦停經，若仍有出血量過多、天數超長等異常出血症狀，請務必盡速就醫，早期發現，治癒率都極高。面對晚期或復發疾病，都可利用基因檢測、病理免疫組織化學染色等方法，提升生活品質與存活率。

醫師葛裕民說明，子宮內膜癌死亡率高，必要時再安排正子攝影確認是否有擴散到其他器官。圖／亞大醫院提供
醫師葛裕民說明，子宮內膜癌死亡率高，必要時再安排正子攝影確認是否有擴散到其他器官。圖／亞大醫院提供

延伸閱讀

手術前這種藥要停！ 麻醉風險藏在日常用藥中

無照醫美團隊藏身烏日高鐵套房 直播手術還推「車上割包皮」

台中5旬女停經後異常出血 子宮內膜癌作祟

單次運動有助減緩癌細胞生長 新研究揭最有效抗癌運動

相關新聞

懶人包／「雪坊優格」切割四叉貓惹一身腥…小編還提油救火 事件始末一次看

台灣優格品牌「雪坊」近日因與網紅合作引發輿論風暴。事件起於雪坊與爭議性人物「四叉貓」的合作關係被網友質疑，品牌在切割與聲明的過程中卻引來更多爭議。不僅被質疑「雙重標準」，甚至在刪文與再發文的操作上被指缺乏誠意，更有消費者揚言退費，引發企業公關危機。「聯合新聞網」整理事件起因、網友反應、後續發展，一次看懂到底在吵什麼。

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

吃飽飯就想睡？健檢沒紅字≠健康 醫曝「4件小事」藏警訊

不少民眾會定期做健康檢查，以檢視自身的健康狀態，許多人看見報告出爐後「沒有紅字」就安心，但內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書發文指出，這其實是一個很常見的誤解，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇常有美食網紅或大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳還是能屹立不搖？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。