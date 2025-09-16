針灸銅人＋拔管幫手 彰基國際展抱回兩金獎

彰化基督教醫院首次參加「2025年第四屆馬來西亞MTE: AHLS國際發明展」，與來自印尼、泰國、日本等共8個國家的優秀團隊同場競技，從78件作品中脫穎而出，囊括2金獎及2特別獎，成為獲獎表現最亮眼的醫療機構。

彰基創新育成研發中心長期推動院內同仁發揮創意，將臨床經驗轉化為實際解方，過去中醫針灸教學依靠老師口授與手把手示範，學生學習過程難以即時得到操作回饋。

彰基指出，中醫部、3D列印中心、創新育成研發中心及資訊部等研發的「智慧針灸銅人雲端評量系統」統結合中醫經絡穴位教學、3D列印模型、物聯網感測器與雲端數據評量模組，能即時回饋針灸操作的正確性、力道與時間，師生透過系統模擬與評量，學習效率大幅提升，也讓臨床訓練更精準、安全，醫院計畫與廠商合作技轉，拓展至全球中醫教育體系。

另一項「呼吸器拔管評估系統」則致力提升病人呼吸器拔管的精準度，呼吸器拔管失敗會帶來患者再插管風險及醫護負擔，這套系統收集拔管前呼吸參數與成功率資料，透過機器學習建立預測模型，協助醫護在高準確度參數支持下判斷拔管時機，臨床應用不僅改善患者安全，也減輕醫護工作壓力，目前正與其他醫院進行臨床試驗，未來將申請醫療器材認證。