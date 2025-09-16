快訊

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

去年只增3戶！彰化寄養家庭缺口大 放寬年齡條件、提高安置費招募

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶兒童少年保護委員會主委陳明宗伉儷與委員們，在中秋前夕帶著滿滿祝福，走進寄養家庭，感謝縣內64戶寄養家庭無怨無悔的付出。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶兒童少年保護委員會主委陳明宗伉儷與委員們，在中秋前夕帶著滿滿祝福，走進寄養家庭，感謝縣內64戶寄養家庭無怨無悔的付出。圖／彰化家扶中心提供

彰化家扶中心承接彰化縣政府寄養安置服務方案，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年雖有約50戶家庭來電諮詢，最終僅3戶順利通過審查、正式投入，目前縣內僅有64戶寄養家庭，因照顧量能有限，仍有不少需要安置的孩子只能等待。

彰化家扶主任王震光指出，只要年滿25歲、設籍或居住在彰化縣、具國中以上學歷，並有安全與足夠的家庭空間，就能成為寄養家庭，給孩子一個臨時卻溫暖的家。

為擴大寄養量能，彰化縣府於2023年修正「兒童及少年家庭寄養辦法」，放寬原本「雙親需65歲以下」的規範，除了單親但有照顧能力者也能成為寄養家庭，也新增「專業寄養戶」，如保母、幼教、護理背景者，即使不是雙親也可申請。同時，寄養安置費用也調升，一般兒童每月提供2萬5614元、少年2萬8460元。

寄養家庭的日常，往往就是孩子成長的轉折點。就讀國小二年級的小儀，兩年前因原生家庭疏忽被安置寄養。初來時滿口蛀牙，沒有刷牙習慣，甚至把牙膏抹在牆上，還常透過負面行為吸引大人注意。寄養媽媽沒有放棄，而是耐心陪伴、教導正確的清潔方式，慢慢建立起信任與親密感。

在中秋前夕，彰化家扶兒童少年保護委員會主委陳明宗伉儷與委員們今天特別探訪寄養家庭，向64戶默默付出的寄養家庭表達感謝。

彰化家扶社工督導廖珮含坦言，隨著社會結構改變，遭受不當對待或被忽視的兒少逐年增加，但寄養家庭卻因健康、家庭規劃或照顧壓力而減少。有些家庭雖一度投入，卻對孩子的行為難以招架選擇退出；也有民眾一開始抱著做公益的心情，但發現規範嚴格、孩子需求複雜而卻步，相較之下，能長期穩定照顧的，大多是原本就有親友投入當寄養戶或相關背景的家庭。

彰化家扶中心承接彰化縣政府寄養安置服務方案，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年雖有約50戶家庭來電諮詢，最終僅3戶順利通過審查、正式投入。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心承接彰化縣政府寄養安置服務方案，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年雖有約50戶家庭來電諮詢，最終僅3戶順利通過審查、正式投入。圖／彰化家扶中心提供
隨著社會結構改變，遭受不當對待或被忽視的兒少逐年增加，但寄養家庭卻因健康、家庭規劃或照顧壓力而減少。圖／彰化家扶中心提供
隨著社會結構改變，遭受不當對待或被忽視的兒少逐年增加，但寄養家庭卻因健康、家庭規劃或照顧壓力而減少。圖／彰化家扶中心提供

寄養家庭

延伸閱讀

浪浪又闖禍 彰化芭樂園蛋雞被攻擊 農民批政府互踢皮球

刑事局中打破獲毒品咖啡包工廠 犯嫌遇查急丟墓園逃逸仍遭逮

北市寄養家庭數逐年遞減 市府曝「兩大因素」成主因

賴清德到彰化與基層座談 4縣長人選動向最受關注

相關新聞

影／律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，近日有律師在社群平台發文，原來紫南宮的發財金要還，沒還廟方會寄信提醒，讓他驚呼長知識。紫南...

台中東勢泰興里規劃設寵物生命紀念園區 居民到場抗議

台中市東勢區泰興里石嵙巷有業者規劃設寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處今天到場會勘，當地居民說園區距離民宅太近，有污...

針灸銅人＋拔管幫手 彰基國際展抱回兩金獎

彰化基督教醫院首次參加「2025年第四屆馬來西亞MTE: AHLS國際發明展」，與來自印尼、泰國、日本等共8個國家的優秀...

去年只增3戶！彰化寄養家庭缺口大 放寬年齡條件、提高安置費招募

彰化家扶中心承接彰化縣政府寄養安置服務方案，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年雖有約50戶家庭來電諮詢，最終僅3戶順利通過...

興達電廠火災後…中火天然氣機組停工 盧秀燕爆：中央要求復工

高雄興達電廠9月9日發生爆炸火災，相關單位初步判斷是輸送天然氣管線墊片鬆脫；台中火力發電廠的天然氣管線是同樣材質，目前也...

興達電廠爆完後…換中火？盧秀燕點出2大「雷同」曝：有安全疑慮

高雄興達電廠爆炸後，很多台中人憂中火會不會重演重演爆炸公安事故？台中市長盧秀燕今在市議會答詢表示，中火與興達電廠狀況幾乎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。