去年只增3戶！彰化寄養家庭缺口大 放寬年齡條件、提高安置費招募
彰化家扶中心承接彰化縣政府寄養安置服務方案，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年雖有約50戶家庭來電諮詢，最終僅3戶順利通過審查、正式投入，目前縣內僅有64戶寄養家庭，因照顧量能有限，仍有不少需要安置的孩子只能等待。
彰化家扶主任王震光指出，只要年滿25歲、設籍或居住在彰化縣、具國中以上學歷，並有安全與足夠的家庭空間，就能成為寄養家庭，給孩子一個臨時卻溫暖的家。
為擴大寄養量能，彰化縣府於2023年修正「兒童及少年家庭寄養辦法」，放寬原本「雙親需65歲以下」的規範，除了單親但有照顧能力者也能成為寄養家庭，也新增「專業寄養戶」，如保母、幼教、護理背景者，即使不是雙親也可申請。同時，寄養安置費用也調升，一般兒童每月提供2萬5614元、少年2萬8460元。
寄養家庭的日常，往往就是孩子成長的轉折點。就讀國小二年級的小儀，兩年前因原生家庭疏忽被安置寄養。初來時滿口蛀牙，沒有刷牙習慣，甚至把牙膏抹在牆上，還常透過負面行為吸引大人注意。寄養媽媽沒有放棄，而是耐心陪伴、教導正確的清潔方式，慢慢建立起信任與親密感。
在中秋前夕，彰化家扶兒童少年保護委員會主委陳明宗伉儷與委員們今天特別探訪寄養家庭，向64戶默默付出的寄養家庭表達感謝。
彰化家扶社工督導廖珮含坦言，隨著社會結構改變，遭受不當對待或被忽視的兒少逐年增加，但寄養家庭卻因健康、家庭規劃或照顧壓力而減少。有些家庭雖一度投入，卻對孩子的行為難以招架選擇退出；也有民眾一開始抱著做公益的心情，但發現規範嚴格、孩子需求複雜而卻步，相較之下，能長期穩定照顧的，大多是原本就有親友投入當寄養戶或相關背景的家庭。
