聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為竹山紫南宮今年大年初一湧入大批香客。本報資料照
圖為竹山紫南宮今年大年初一湧入大批香客。本報資料照

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，近日有律師在社群平台發文，原來紫南宮的發財金要還，沒還廟方會寄信提醒，讓他驚呼長知識。紫南宮表示，通常借金超過3年才通知，怕香客不小心忘了，也提醒3年沒來了，可再來走走讓土地公看看。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，求財靈驗，香火鼎盛，以借發財金、發招財錢母、呷丁酒尤為聞名，其中借發財金，係因早年民眾生活困苦，為幫助地方子弟，開放由土地公「借金」給居民，不少人借金投資創業有成後，便還款答謝。

隨歲月推進，紫南宮求財聲名遠播，不少外地信眾也前往借金，廟方才擴大開放借、還發財金服務。而借金須先向土地公擲筊求金，第1次擲到聖筊可借到600元，第2次才同意遞減為500元，以此類推，再持證件至服務中心登記借還金。

但近期一名律師在Threads發文指出，近期與客人諮詢完後，意外得知，原來紫南宮的發財金是要還的，沒有還錢，廟方還會寄信給借金人提醒，驚呼「真的長知識！」引發網友熱議，不少人分享去紫南宮借還金經驗，甚至貼出通知書。

紫南宮主委莊秋安說，到廟內借金大多都是借600元，並非隔年就通知還金，通常逾3年才寄信，怕香客是不小心忘了，也提醒她3年沒來了，歡迎再來走走，給土地公看看；此外，通知信多集中在暑假前後寄發，提供學生暑期打工機會。

民眾還金就是借600元還600元不會刻意要求多還，如果有賺錢要隨喜增加也可以，大部分信眾多會加個幾百元，也曾有借600元還300萬元的特殊狀況，廟內借還金狀況近年也算穩定，借金總額通常落在4億元，還金則在7億元左右。

圖為竹山紫南宮今年大年初一借還金盛況。本報資料照
圖為竹山紫南宮今年大年初一借還金盛況。本報資料照
南投竹山紫南宮。本報資料照
南投竹山紫南宮。本報資料照

紫南宮 發財金 土地公

影／律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，近日有律師在社群平台發文，原來紫南宮的發財金要還,沒還廟方會寄信提醒，讓他驚呼長知識。紫南...

