聽新聞
0:00 / 0:00
興達電廠爆完後…換中火？盧秀燕點出2大「雷同」曝：有安全疑慮
高雄興達電廠爆炸後，很多台中人憂中火會不會重演重演爆炸公安事故？台中市長盧秀燕今在市議會答詢表示，中火與興達電廠狀況幾乎雷同，一為安裝法蘭等零件廠商是一樣的，二為一樣在趕工，她並重複二次說「我們對中火安全是有疑慮的」，國家需要能源，但我們希望是安全便宜，以及沒有汙染能源，很重要。
台中市議員賴義鍠質詢，電力穩定對國家至關重要，但高雄興達電廠的爆炸事故已讓台中市民對中火燃氣機組的安全性感到不安。特別是中火新建的燃氣機組工程才在9月5日發生變電室火災，使得市民擔憂中火會不會重演爆炸公安事故？我們不希望發生，他請求市長盧秀燕和市府團隊隨時帶隊稽查中火，絕對要用最嚴格標準，捍衛台灣、台中用電的安全。
盧秀燕說明，高雄興達電廠安裝天然氣機組狀況與中火非常類似，因為現在國家缺電，各種天然氣機組搶著安裝；高雄興達電廠爆炸初步了解有幾個原因，一為法蘭有問題，據她的了解，中火燃氣機組要安裝的法蘭等零件、安裝廠商是一樣的，如果高雄的法蘭會造成興達電廠爆炸的話，那中火會不會重演？
盧秀燕指出，第二是從媒流出資料顯示，高雄天然氣機組正在搶工中，疑似有安裝程序、步驟省略的錄音檔露出，不知是真是假，中火現在也有趕工，上個會期有議員說中火趕工要市府快點核發文件，中火和興達電廠一樣在趕工，我們擔心期間是否會省略安裝程序，由於中火與興達電廠狀況幾乎雷同，所以我們對中火安全「是有疑慮的」，國家需要能源，但我們希望是安全便宜，以及沒有汙染能源，很重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言