台中東勢泰興里規劃設寵物生命紀念園區 居民到場抗議

台中市東勢區泰興里石嵙巷有業者規劃設寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處今天到場會勘，當地居民說園區距離民宅太近，有污染疑慮，今天到場抗議；業者說，現有焚化設備不會造成空氣污染，因居民反對，將考慮改採寵物餐廳或寵物園區等方式經營。

台中市動物保護防疫處長林儒良表示，此案為民眾依據農業部「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」申請，農業部核准，目前依規辦理台中市政府相關單位實質審查作業，動保處今天現場會勘，將針對此案可行性、必要性及無可取代性評估，他說市府會嚴格把關，將地方民意列入審查的參考依據。

東勢區泰興里長江國豐表示，當地是石岡水壩水源保護區，業者設置的寵物生命紀念園區距離民宅僅約5公尺太近，居民擔心焚化寵物遺體有空氣及水污染之虞，也影響居民日常生活。

附近居民指出，當地種植水果為主，設置寵物生命紀念園，擔心破壞環境也影響居民身體健康，當地多為狹窄的農用產業道路，設置完成後恐造成道路負擔，影響交通安全。