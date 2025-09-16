快訊

台中東勢泰興里規劃設寵物生命紀念園區 居民到場抗議

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
有業者規劃在台中市東勢區泰興里石嵙巷設寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處等今天到場會勘，居民說園區距民宅太近，有污染疑慮，在場抗議。記者游振昇／攝影
有業者規劃在台中市東勢區泰興里石嵙巷設寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處等今天到場會勘，居民說園區距民宅太近，有污染疑慮，在場抗議。記者游振昇／攝影

台中市東勢區泰興里石嵙巷有業者規劃設寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處今天到場會勘，當地居民說園區距離民宅太近，有污染疑慮，今天到場抗議；業者說，現有焚化設備不會造成空氣污染，因居民反對，將考慮改採寵物餐廳或寵物園區等方式經營。

台中市動物保護防疫處長林儒良表示，此案為民眾依據農業部「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」申請，農業部核准，目前依規辦理台中市政府相關單位實質審查作業，動保處今天現場會勘，將針對此案可行性、必要性及無可取代性評估，他說市府會嚴格把關，將地方民意列入審查的參考依據。

東勢區泰興里長江國豐表示，當地是石岡水壩水源保護區，業者設置的寵物生命紀念園區距離民宅僅約5公尺太近，居民擔心焚化寵物遺體有空氣及水污染之虞，也影響居民日常生活。

附近居民指出，當地種植水果為主，設置寵物生命紀念園，擔心破壞環境也影響居民身體健康，當地多為狹窄的農用產業道路，設置完成後恐造成道路負擔，影響交通安全。

業者表示，依農業部規定，3分地申請設置寵物生命紀念園區，園區為複合式，寵物殯葬設施，有寵物餐廳及寵物公園，現有殯葬設施都可做到符合環保規定，不會造成空氣等污染，但居民反對，未來將從善如流，改只設寵物餐廳及寵物公園等設施。

有業者規劃在台中市東勢區泰興里石嵙巷設寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處等今天到場會勘，居民說園區距民宅太近，有污染疑慮，在場抗議。記者游振昇／攝影
有業者規劃在台中市東勢區泰興里石嵙巷設寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處等今天到場會勘，居民說園區距民宅太近，有污染疑慮，在場抗議。記者游振昇／攝影

寵物 台中市

相關新聞

影／律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，近日有律師在社群平台發文，原來紫南宮的發財金要還，沒還廟方會寄信提醒，讓他驚呼長知識。紫南...

台中東勢泰興里規劃設寵物生命紀念園區 居民到場抗議

台中市東勢區泰興里石嵙巷有業者規劃設寵物生命紀念園區，台中市動物保護防疫處今天到場會勘，當地居民說園區距離民宅太近，有污...

興達電廠火災後…中火天然氣機組停工 盧秀燕爆：中央要求復工

高雄興達電廠9月9日發生爆炸火災，相關單位初步判斷是輸送天然氣管線墊片鬆脫；台中火力發電廠的天然氣管線是同樣材質，目前也...

興達電廠爆完後…換中火？盧秀燕點出2大「雷同」曝：有安全疑慮

高雄興達電廠爆炸後，很多台中人憂中火會不會重演重演爆炸公安事故？台中市長盧秀燕今在市議會答詢表示，中火與興達電廠狀況幾乎...

影／離台中機場最近旅館 翔園文旅美式風格建築有航空特色

離台中機場最近旅館，台中翔園文旅已取得旅宿業執照正式開幕，住宿區是美式風格社區，園區內有航空特色元素，旅館內外有戰機圖案...

浪浪又闖禍 彰化芭樂園蛋雞被攻擊 農民批政府互踢皮球

彰化縣又發生流浪犬闖禍，田尾鄉海豐村10多隻流浪犬咬死和嚇死約50隻蛋雞，養雞吃蟲的謝姓芭樂農向動物防疫所和鄉公所求助，...

