影／離台中機場最近旅館 翔園文旅美式風格建築有航空特色

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照，咖啡館內可看到戰機與民航機起降。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照，咖啡館內可看到戰機與民航機起降。記者游振昇／攝影

離台中機場最近旅館，台中翔園文旅已取得旅宿業執照正式開幕，住宿區是美式風格社區，園區內有航空特色元素，旅館內外有戰機圖案和裝置藝術，咖啡廳視野開闊，喝咖啡還可看到飛機掠過窗外震憾，業者要打造成台中市特色旅館。

翔園文旅總經理吳經文表示，翔園文旅不是豪華星級飯店，卻有航空與飛行特色元素，漢翔航空工業公司前身航發中心時期，為研發IDF經國號戰機，與美國GD公司合作研製，當時所有派駐外籍顧問、廠商代表及眷屬皆有長住當地需求，國防部在翔園現址，按標準美式社區風格籌建生活區，供這些人員安心居住。

民國72年開始籌建，76年完成別墅及俱樂部，含游泳池，79年完成公寓大樓，當時全區皆為外籍人士居住，甚至有專供美系雜貨福利社，讓進駐人員能有類似在美國本土家鄉生活舒適感覺，稍解思鄉之苦。

經國號戰機研發、試飛及生產製造任務順利完成，園區內外籍顧問及技師等陸續離台返鄉，園區相關設施運用上，歷經外包、收回自用及對外開放等資產活化作業，逐漸發展轉型成為公司內部使用、對外承接團體訓練暨會議活動及餐飲等整體業務型態。

漢翔公司運用現有設施及園區特色開創新產業，將翔園園區服務產業與現有航空、科技、工程製造產業予以區隔，開拓文化創意行銷產業，擴大設施使用率，民國111年12月21日成立翔園文旅公司，112年1月1日正式營運。

翔園文旅今年6月取得旅館業登記，運用行銷文創團隊專業創意設計能力，以活動規劃、商品設計、環境改造及訓練課程設計等，塑造公司的專業航太園區形象，創造成長業績。

翔園文旅是距離台中機場最近的旅館，有美式風格社區，園區內的Take off cafe咖啡廳視野開闊，飛機掠過窗外的瞬間成為日常風景。

吳經文表示，翔園文旅住宿區是美式社區建築，空間大，規劃成2人、3人和5人房，平日每人費用約1100元到1300元，年底前住宿送早餐；該園區有13公頃，多次承辦團體和家庭活動，曾安排9000人同場活動。

台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照，咖啡廳內外也有戰機元素特色。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照，咖啡廳內外也有戰機元素特色。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照，咖啡廳座椅是民航機座椅。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照，咖啡廳座椅是民航機座椅。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影
台中翔園文旅是美式風格社區，有航空特色，目前已完成園區景觀精進及房舍整修，並取得旅宿業執照。記者游振昇／攝影

