浪浪又闖禍 彰化芭樂園蛋雞被攻擊 農民批政府互踢皮球

彰化縣又發生流浪犬闖禍，田尾鄉海豐村10多隻流浪犬咬死和嚇死約50隻蛋雞，養雞吃蟲的謝姓芭樂農向動物防疫所和鄉公所求助，未得到滿意解決辦法，今批捕捉流浪狗的各單位互踢皮球；動防所表示，將再度聯絡謝姓農民了解狀況，再提出更有效對策。

家住埤頭鄉的謝姓農民表示，在田尾海豐村栽種面積三分半的芭樂，飼養70多隻蛋雞吃蟲、吃草，草生管理芭樂園；當地有一群流浪犬經常危害鄉里，他的芭樂園圍起紗網和籬笆防止牠們進入，未料本（9）月14日凌晨流浪犬鑽入芭樂園捕食10多隻雞，疑似吃飽後在芭樂園追逐蛋雞為樂，20多隻雞沒被啃食而是被抓傷而死。

謝姓農民說，當天發現流浪狗禍害芭樂園的痕跡，他趕緊修補圍籬破口沒再讓流浪狗進入，可是蛋雞受驚嚇後陸續死亡，沒死的也處於驚嚇中，產下雞蛋的蛋殼表面居然有皺紋，直到今天上午，存活的蛋雞不到20隻。

他指出，這群流浪犬先後闖入鄰近4處農園咬死雞、鵝，他和受害農民、居民交換意見，大家發現這群流浪犬10多隻，白天分散涼快地方睡覺，傍晚出動，入侵農園捕食家禽，吃飽就追逐被嚇壞的家禽當作消遣，清晨外出運動的民眾都隨身帶拐杖防身，避免被這群流浪狗當作追逐目標。

謝姓農民向鄉公所、動防所求助，鄉公所清潔隊稱提供誘捕籠，由謝姓農民放置食物誘捕後，清潔隊回收籠子，而動防所要求提供流浪狗的地址，將派員查看。

他說，這群流浪犬危害地方已久，眾人束手無策，這次他受害，由他出面反映問題，鄉公所和動防所互推捕捉責任，等同叫民眾自己動手抓，他和其他農民，地方居民希望政府更有作為。

動防所表示，提供誘捕籠也是捕捉流浪狗的一種方法，至於提供地址是案發地的地址；動防所將聯絡謝姓農民，深入了解全案發生經過之後再與鄉公所研商辦法。