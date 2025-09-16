聽新聞
中市600元敬師禮券加碼至1000元 盧秀燕：公私立教職員工全適用
教師節將至，教育部今年首發敬師禮券1000元，國教署轄下學校教師都適用。台中市長盧秀燕今在市政會議中宣布，為感謝台中市所屬公私立學校及幼兒園教職員工的辛勞，從今年開始，將600元敬師禮券提升為1000元，「公私立高中以下教職員工全適用」。
台中市政府2015年之前對教職員工發放敬師禮券，當時因法源爭議，自2016年起即停止發放，有些縣市仍繼續發放，有些受限於法律爭議中停發。台中市2023年起重新發放教師節600元敬師禮券，並研訂相關要點，使其正式獲得法源依據。
盧秀燕表示，2023年重新發放教師節600元敬師禮券，今年更提高預算到1000元，範圍也擴大，適用所有台中市公私立高中以下教職員工，因國教署轄下學校教師可獲教育部敬師禮券，但這些學校的員工卻無法領到，為此台中補上1000元敬師禮券，發放範圍全國涵蓋最大。
盧秀燕提到，從她執政以來，教育是最重要的施政目標，台中的教育預算是所有預算中第一名，不光預算投入，也要老師執行奉獻。台中公私立共4萬餘名教師，在各個領域教育孩子，「教育是看不到的工程，一個城市的未來要看教育」，她代表台中市政府向所有辛苦的教育工作人員表達最大的敬意與謝意。
教育局長蔣偉民表示，今年敬師禮券由600元加碼到1000元，估計有43562名教職員工受惠，總經費約4356萬元。今年也擴大教師節優惠活動，合作店家從59家提升到103家，可配眼鏡與吃牛排，表達對教師的尊重與感謝。
