中市600元敬師禮券加碼至1000元 盧秀燕：公私立教職員工全適用

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今在市政會議中宣布，今年開始，將600元敬師禮券提升為1000元，「公私立高中以下教職員工全適用」。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今在市政會議中宣布，今年開始，將600元敬師禮券提升為1000元，「公私立高中以下教職員工全適用」。記者余采瀅／攝影

教師節將至，教育部今年首發敬師禮券1000元，國教署轄下學校教師都適用。台中市長盧秀燕今在市政會議中宣布，為感謝台中市所屬公私立學校及幼兒園教職員工的辛勞，從今年開始，將600元敬師禮券提升為1000元，「公私立高中以下教職員工全適用」。

台中市政府2015年之前對教職員工發放敬師禮券，當時因法源爭議，自2016年起即停止發放，有些縣市仍繼續發放，有些受限於法律爭議中停發。台中市2023年起重新發放教師節600元敬師禮券，並研訂相關要點，使其正式獲得法源依據。

盧秀燕表示，2023年重新發放教師節600元敬師禮券，今年更提高預算到1000元，範圍也擴大，適用所有台中市公私立高中以下教職員工，因國教署轄下學校教師可獲教育部敬師禮券，但這些學校的員工卻無法領到，為此台中補上1000元敬師禮券，發放範圍全國涵蓋最大。

盧秀燕提到，從她執政以來，教育是最重要的施政目標，台中的教育預算是所有預算中第一名，不光預算投入，也要老師執行奉獻。台中公私立共4萬餘名教師，在各個領域教育孩子，「教育是看不到的工程，一個城市的未來要看教育」，她代表台中市政府向所有辛苦的教育工作人員表達最大的敬意與謝意。

教育局長蔣偉民表示，今年敬師禮券由600元加碼到1000元，估計有43562名教職員工受惠，總經費約4356萬元。今年也擴大教師節優惠活動，合作店家從59家提升到103家，可配眼鏡與吃牛排，表達對教師的尊重與感謝。

禮券 教師節

相關新聞

中市600元敬師禮券加碼至1000元 盧秀燕：公私立教職員工全適用

教師節將至，教育部今年首發敬師禮券1000元，國教署轄下學校教師都適用。台中市長盧秀燕今在市政會議中宣布，為感謝台中市所...

浪浪又闖禍 彰化芭樂園蛋雞被攻擊 農民批政府互踢皮球

彰化縣又發生流浪犬闖禍，田尾鄉海豐村10多隻流浪犬咬死和嚇死約50隻蛋雞，養雞吃蟲的謝姓芭樂農向動物防疫所和鄉公所求助，...

台灣設計展10月彰化登場 王惠美率團赴大阪世博取經

彰化縣長王惠美為迎接10月在彰化舉辦的「2025台灣設計展」，日前率團參訪大阪世博參訪被稱為「台灣館」的TECHWORL...

國慶焰火今試放...超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

2025雙十國慶焰火在南投，施放地點在南投市貓羅溪畔，縣府今晚8時將試放逾1000發焰火彈，檢測佈彈與落焰狀況，並確認交...

南投山豬吊禁令恐遭打破 動保團體反彈

南投縣動物保護自治條例草案經議會三讀通過，其中第17條被視為全縣禁止使用「山豬吊」獵具，草案送中央核備時，農業部要求將符...

藍綠為台中是否普發5萬對嗆 議場包圍盧秀燕

台中市議會民進黨團主張市府動用累積稅收超徵及土地標售所得，普發市民每人5萬，昨在議會藍綠交鋒，包圍台中市長盧秀燕，癱瘓議...

