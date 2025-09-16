台灣設計展10月彰化登場 王惠美率團赴大阪世博取經

彰化縣長王惠美為迎接10月在彰化舉辦的「2025台灣設計展」，日前率團參訪大阪世博參訪被稱為「台灣館」的TECHWORLD館及多座展館，期盼借鏡各國豐富經驗，為2025台灣設計展汲取國際能量。

王惠美13日率團參訪在大阪市立美術館舉辦的「2025東亞藝術交流展」開幕式，14日偕同日本IFA國際美術協會會長金原芳山參訪大阪世博TECHWORLD館及多座國際場館。一行人首先參觀TECHWORLD館，由館長邱揮立親自導覽。

王惠美一行走進館內，先配戴智慧手環，藉由AI演算技術將參觀體驗的感受數據生成專屬的「心動曲線」，最後會形成個人化的台灣觀光行程推薦，內容包括彰化的景點。

一行喊出「Let's go!」走進第一個展區「生命劇場」。在燈光與影像交錯中，了解台灣特有的地理、生態環境，包括被魯凱族稱為「撞到月亮的樹」台灣杉，這是東亞最高的樹種。然後走進「自然劇場」，再到「未來劇場」，展出內容驚艷訪客。

王惠美參觀後向中央社表示，感謝邱館長解說，從生命的起源到自然、科技，在在令人感動。「台灣是科技島，但台灣科技不再只是硬體，連軟體都做得非常的到位，可以讓我們有『五感』的感受。」

她說，「展館還可看到台灣蘭花的特色，透過奈米技術的處理，把各國的國旗或我們想要的花樣印製在花瓣上，顯示台灣科技島的用心努力。」

王惠美呼籲民眾鄉親把握機會，到大阪世博參觀TECH WORLD館。此外，她也宣傳說：「2025台灣設計展自10月10日起至10月26日將在彰化舉辦，歡迎大家有空來彰化，看看台灣設計展，一共有14個展覽館。」

邱揮立表示，歡迎王惠美一行來參觀，這是非常好的交流機會；世博會剩下約一個月，TECH WORLD館在整個世博裡表現不錯，週六、日想進場等候時間約3、4個小時。根據日本X平台的聲量統計，TECHWORLD館名列第5，備受青睞。

他表示，「有日本人說，大阪世博從東口進場的話，要衝的就是法國館與美國館；從西口進場的話，就是往前衝到義大利館和TECH WORLD館。」

邱揮立進一步說明，TECH WORLD館積極與各國交流，除了互訪，他還會把奈米噴染的蘭花，將友好國家館的國旗顏色噴染在蘭花上，做蘭花外交。

王惠美一行也走進其他國際展館參觀，觀察各國如何引導人潮，還細看交通規劃和App應用服務。

王惠美說，彰化要舉辦2025台灣設計展等大型展覽，一定要把「人怎麼走、怎麼看、怎麼玩」想清楚，這次到大阪觀摩，收穫滿滿，要將寶貴的經驗帶回彰化，讓10月將在彰化登場的台灣設計展不只是展覽，更是一場生活與科技交融的體驗。