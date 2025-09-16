國慶焰火今試放...超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2025國慶焰火在南投，今晚試放。不少人關心最佳賞焰火地點，有民眾從施放點空拍，神出南投市各觀賞視角並不藏私大公開。圖／陳姓讀者提供
2025雙十國慶焰火南投，施放地點在南投市貓羅溪畔，縣府今晚8時將試放逾1000發焰火彈，檢測佈彈與落焰狀況，並確認交管及安全措施。不少人關心最佳賞焰火地點，有民眾從施放點空拍，找出南投市各觀賞視角更不藏私大公開。

縣府指出，今年國慶焰火結合潮流音樂元素，分12段主題，融入南投自然景觀與人文意象，邀請百大DJ妖嬌與知名DJ Mr.GIN現場混音，壓軸安排知名歌手演唱，演出長達40分鐘，將施放逾3萬發焰火彈，打造專屬南投的國慶經典畫面。

為確保安全與焰火施放效果，今晚8時將於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺旁空地進行焰火試放，預計施放超過1000發焰火彈，試放長度約3至5分鐘，重點測試佈彈與落焰狀況，縣長許淑華也到場進行工作指導，確認焰火施放角度與安全性。

縣府表示，為因應焰火試放，南投市部分區域今晚6時至10實施交通管制，涵蓋華陽路、環河路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路及信義街等10個路段；綠美橋因限重，自晚上7時起同步進行管制。

而今晚國慶焰火試放，縣府預期將吸引大批民眾觀賞拍攝，為此公布有易經大學、旺來產業園區2處高處觀賞點；另可徒步前往平地4處觀賞區，分別為南投會展中心前後廣場、綠美橋下高灘地、情人橋下高灘地、鄰近華陽路1046巷高灘地。

由於，不少人關心最佳賞焰火地點，有民眾從施放處空拍，不藏私公開南投市各觀賞視角，建議地點有南崗工業區半山夢工廠及國寶中投福座、鳳山路及東星屋景觀餐廳、永豐納骨塔停車場（部分視野被草遮蔽），及部分大樓、堤防、橋梁。

國慶焰火在南投，今晚將試放超過1000發焰火彈；有民眾從施放地點空拍，並建議最佳觀賞視角-易經大學。圖／陳姓讀者提供
南投國慶焰火今晚將試放超過1000發焰火彈，有民眾從施放地點空拍，並建議觀賞視角-永豐納骨塔停車場，但部分視野會被草遮蔽。圖／陳姓讀者提供
南投國慶焰火今晚將試放，有民眾從施放地點空拍，並建議觀賞視角旺來產業園區，但園區道路上視野不佳，只有工廠高樓可以看到。圖／陳姓讀者提供
國慶焰火在南投，今晚將試放超過1000發焰火彈；有民眾從施放地點空拍，並建議最佳觀賞視角-南崗工業區國寶中投福座及工廠頂樓。圖／陳姓讀者提供
國慶焰火在南投，今晚將試放超過1000發焰火彈；有民眾從施放地點空拍，並建議最佳觀賞視角-會展中心旁大樓、橋梁及堤防。圖／陳姓讀者提供
2025國慶焰火在南投，今晚將試放超過1000發焰火彈；有民眾從施放地點空拍，並建議最佳觀賞視角－南崗工業區半山夢工廠。圖／陳姓讀者提供
國慶焰火在南投，今晚將試放超過1000發焰火彈；有民眾從施放地點空拍，並建議最佳觀賞視角-東星屋景觀餐廳、鳳山路、公墓旁道路。圖／陳姓讀者提供
2025國慶焰火在南投，今晚將試放超過1000發焰火彈；有民眾從施放地點空拍，並建議最佳觀賞視角-加州陽光等大樓。圖／陳姓讀者提供
