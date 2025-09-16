南投山豬吊禁令恐遭打破 動保團體反彈

南投縣動物保護自治條例草案經議會三讀通過，其中第17條被視為全縣禁止使用「山豬吊」獵具，草案送中央核備時，農業部要求將符合野保法規定可放寬入法。縣府昨舉行座談會，多個動保團體到場抗議，反對打破全縣禁用規定。

縣府表示，將彙整意見後，再與農業部溝通。

南投縣動保條例草案第17條規定，未經縣府許可，任何人不得於縣內製造、販賣、陳列、出租或使用金屬材質之套索陷阱。但野生動物保育法規定，野生動物有危害人類性命等，得獵捕或宰殺；原住民族基於文化等有獵捕、宰殺、利用野生動物之必要，不受該法限制。

南投縣府去年起邀集民代、動保團體等辦理座談會，擬訂動保自治條例草案，經縣務會議通過，今年4月議會三讀通過後，送中央核備。農業部等單位回覆意見，建議將野保法第21、21-1條增修入法，縣府修改納入條文後，昨舉行座談會。

台灣動物共生聯盟召集人潘翰疆表示，動保團體對南投縣動保條例樂觀其成，但草案原本第17條明確全面禁用山豬吊，與新北市條例類似，也無牴觸動保法或違反野保法例外之虞，應維持原條文，不應增修納入野保法的例外條款。

南投縣關懷動物協會理事長黃紹甄說，山豬吊氾濫山區、平地，就算是改良式獵具，仍對貓、狗及石虎、山羌等野生動物造成傷害，終身斷肢或斷掌，本該全面禁止。動保團體也訴求，必要時，警方須陪同家畜防治所協助查緝山豬吊。

農業處長蘇瑞祥說，初擬條例草案時，收集地方意見才制定，後續依中央意見重擬，仍須與地方逐條討論，依地方意見與農業部溝通，尋求各方共識後，再按程序送審議，核備完成才頒布。