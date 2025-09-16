藍綠為台中是否普發5萬對嗆 議場包圍盧秀燕

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市議會臨時會昨天開議，藍綠為普發現金5萬元對嗆，議場舉牌包圍市長盧秀燕（中），癱瘓議事約10分鐘。記者余采瀅／攝影
台中市議會臨時會昨天開議，藍綠為普發現金5萬元對嗆，議場舉牌包圍市長盧秀燕（中），癱瘓議事約10分鐘。記者余采瀅／攝影

台中市議會民進黨團主張市府動用累積稅收超徵及土地標售所得，普發市民每人5萬，昨在議會藍綠交鋒，包圍台中市長盧秀燕，癱瘓議事運作。盧回應，中市府全年總預算約2000億，若發放5萬現金給286萬市民，需動用7成預算，恐嚴重排擠教育、健保補助等重大經費，「要再三思考」。

行政院日前拍板普發1萬元；中市議會民進黨團聲稱，市府稅收超徵與土地標售累計約1511億元，平均每人可分5.3萬元。提案普發現金，並要求市府專案報告。

中市議會臨時會昨開議，藍綠都有備而來。民進黨團總召王立任說，等臨時會審議提案太慢，昨在議會帶領綠營議員走上備詢區，包圍盧秀燕，並要求盧當場簽署承諾書，以節省時間。

民進黨團批市府「一邊哭窮、一邊大撒幣辦活動」，呼籲立即普發5萬元。多名議員並高舉「放下屠刀，普發現金5萬元」、「還錢於民普發現金5萬元」海報。

國民黨團議員不甘示弱，高喊「舉債普發現金合理嗎」、「民進黨烏賊戰地方沒錢」等標語，也圍在盧秀燕身邊與綠營對嗆，藍營指台中「沒有歲計剩餘反而短絀」，認為民進黨提案「不專業、以黨意凌駕專業」。民眾黨議員江和樹獨舉「民進黨快放柯文哲」海報。

藍綠雙方包圍盧秀燕，數度推擠，議事中斷10分鐘。最後議長張清照裁示，將提案交付委員會審查，議程才恢復進行。

盧秀燕表示，台中市每年預算總額約2000億元，若每人普發5萬元，要從2000億元拿出1400億元，整個市政預算只剩下3成左右，教育經費、健保補助、雙十公車與地方建設都會被排擠到，議員若主張拿出7成普發現金，可能要再思考一下。

財政局回應，市府推動重大建設、落實社福，歲入與歲出需整體通盤考量，歷年累計仍有211億元短絀，決算賸餘應優先用於還債。

