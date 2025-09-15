「弄臣」登台中歌劇院 帶觀眾到60年代華麗羅馬

台中國家歌劇院將推出威爾第歌劇「弄臣」，選用已故澳洲名導莫辛斯基版本，將時空轉移到二戰後的義大利，將觀眾帶回1960年代華麗羅馬，探看人性險惡。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，「弄臣」無論雨果原著或威爾第改編都在諷刺當朝，莫辛斯基（Elijah Moshinsky）將時空挪移到二戰後的義大利，奢靡上流搭上黑手黨、買凶殺人有其脈絡可循。她認為，經典結合時代意義，才能讓過去的社會議題透過今日的再詮釋，得以被當代觀眾同理。

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，莫辛斯基曾3度獲得英國劇場界最高榮譽「奧利佛獎最佳歌劇獎」，導演生涯長達40餘年，1990年代曾發表「威爾第：後現代主義的毒瘤」一文，批評後現代解構、諷刺性與象徵性的歌劇詮釋手法，更強調應從心理洞察、戲劇張力以及對經典的尊重來探看歌劇。

這次擔任執行導演的達德羅（Warwick Doddrell）表示，這個版本製作靈感來自電影導演費里尼（FedericoFellini）經典「生活的甜蜜」，從弄臣狹小的更衣室，對比公爵華麗宮殿的舞廳，「莫辛斯基成功捕捉了二次大戰後富人和名流的荒淫不羈，對比底層生活，也細膩刻畫父女關係。」

指揮張尹芳表示，這個製作表現出威爾第音樂的二元對立性，黑幫表面的華麗，映照出背後的腐敗，「就像是在非常愉悅的大調進行曲中，藏著骯髒、汙穢的歌詞；舞台上眾人進行著綁架弄臣女兒的勾當，也像在看一部暴力美學電影。」

這次演出主要角色以雙卡司呈現，10月2日及4日場次的「弄臣」由阿根廷裔澳洲男中音卡爾博（JoséCarbó）擔綱；「吉爾達」由澳洲歌劇界女高音阿洛姆（Stacey Alleaume）演出；「公爵」由台灣旅德知名男高音黃亞中詮釋。

10月3日及5日場次的「弄臣」由台灣男中音陳翰威擔綱；「吉爾達」由日本女高音宮地江奈飾演；「公爵」由澳洲歌劇團著名男高音羅莎里奧．拉．斯賓納（Rosario La Spina）飾演。演出地點皆在台中國家歌劇院大劇院。