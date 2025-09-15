「台中公車到站是玄學」優客李林李驥住5年「認錯」了⋯釣出網友共鳴

歌手李驥曾與林志炫合組「優客李林」，創作的「認錯」等金曲更是膾炙人口。李驥近日發文感嘆，近5年搬來台中，查公車APP成日常，但「公車的到站時間仍然是個玄學」，他以「認錯」心情寫下，「所以他學會提前十分鐘到，算一種修行」，此話一出引熱議；釣出台中人搶傳授心法，也有的有同感地表示「真的要賭人品」。

李驥日前在臉書以「總有驚喜的台中公車」為題發文表示，他在台北生活了大半輩子，近五年才因為自學教育的推動搬到台中，除了台中不太下雨這件事挑戰了他這個北部人的雨具習慣之外，搭公車也是另一個還在適應的挑戰。

李驥認為，他其實喜歡搭公車，那是一種「咖啡廳角落」的概念：「你可以在車窗邊圍籬起自己的小宇宙，恣意觀察車內外的風景，甚至冒著過站的風險寫一篇貼文（像現在這樣）」，不過，這一切的前提是——你得先搭得上公車。

李驥指出，在台中因為車班不像台北那麼密集，查公車的APP成日常，但即使查了，「公車的到站時間仍然是個玄學」，路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測成為參考值；有時以為還要等5分鐘，結果公車已經悄悄逼近；有時準時抵達站牌，卻只能目送它的背影遠去。

李驥以「認錯」心情寫下，「現在學會了提前10分鐘到站牌等候，像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行」；「幸好我可以用等待的時間寫點東西——你有發現我早晨貼文的打卡地點總是同一個站牌嗎？」他並在文末說：「台中的公車，總有驚喜。而我，也在這些驚喜裡，慢慢學會了等待與觀察。」

貼文一出，釣出不少網友「心有同感」，紛紛留言表示，「與您一樣，對台中公車的到站哲學很有共鳴」、「呃～就在看這篇發文，我的公車從面前飛奔而過～哈」，也有人直言「台中市的公車到站時間，真的要賭人品！」