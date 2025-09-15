快訊

影／玄奇！南投大士爺火化 連3年驚見「觀音像」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投竹山正覺寺「大士爺文化祭」為當地指標性宗教慶典，今年於12日開鑼，活動一連3天，昨晚在火化大士爺祭儀後落幕。有信眾記錄火化過程，竟捕捉到烈焰顯現神似觀世音菩薩的形象；地方更透露，已連3年都有人拍到，眾人稱奇。

正覺寺指出，該寺廟創建自清代至今已有167年歷史，主祀觀音大士，大士爺是觀世音菩薩在農曆七月的化身，每年農曆七月廿三為大士爺聖誕，當地為此舉辦一連3天的大士爺文化祭，成竹山宗教盛事，今年更吸引20萬名信眾參香朝聖。

今年的「大士爺文化祭」於本月12日開鑼登場，為期3天的廟會活動，在昨晚火化大士爺祭儀後落幕；而在火化紙紮大士爺神像時，有信徒拍下熊熊烈焰形似觀世音菩薩樣貌，不論是上方頭型或下方裙襬都有些雷同，令眾人嘖嘖稱奇。

地方信眾也透露，大士爺火化時顯像化身為觀世音菩薩其實已連續三年，雖說信者恆信，但仍是挺玄的；正覺寺主委籃志文則說，農曆七月普渡時是大士爺在管理好兄弟秩序，完成任務後就回歸本位，火化升天將不好的帶走，好的留給世人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

南投竹山正覺寺昨晚進行火化大士爺祭儀，有信眾捕捉到烈焰形似觀世音菩薩樣貌，眾人稱奇。圖／正覺寺提供
南投竹山正覺寺昨晚進行火化大士爺祭儀，有信眾捕捉到烈焰形似觀世音菩薩樣貌，眾人稱奇。圖／正覺寺提供

