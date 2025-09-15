怪手來了！彰化田中農水路工程動工 農民喊再1個月收成恐「血本無歸」

「彰化縣田中鎮三民農地重劃區農水路工程」上月縣府動土，最近施工機具進駐重劃區，卻引發農民不滿指出，正值稻作即將收成卻要施工，會讓他們血本無歸，希望縣府能延後1個多月再施工，讓他們能順利收成。彰化縣府表示，今年7月初即已公告將施工，會再和農民協調，降低農友損害。

田中鎮三民農地重劃區面積140公頃，今年8月20日「三民農地重劃區農水路工程」已動土，將透過重劃及農水路工程提升農田排水與農路系統，縣府爭取中央補助共斥資約2.8億，預計2027年4月完工。

不過，立委陳素月接獲農民陳情指出，他們並不知重劃區馬上要動工，所以早已購置秧苗，聘僱工人與農械，按既定時程耕作，且再1個多月稻作即可收成，如今大型機器進場，已破壞農田，尤其這區域很多農友都是「小地主大佃農」的專業農，除了耕作成本，還需繳納租金，眼看所有辛苦即將付諸流水。

農民表示，縣政府於7月14日公告工程，但大家早在這之前就購置秧苗、也犁好田，公告根本無濟於事，縣府完全沒給農民緩衝期，尤其現在工程機械進來，將農田分成兩半，一旦無法放水，這就導致兩邊農田都無法收成，損失慘重。

陳素月今天到現場會勘後表示，縣府公告時間太短，農民早就來不及取消農作，呼籲縣政府暫停施工，讓農友能在一個多月收成後，再繼續施工，才能降低損失。

彰化縣府地政處表示，三民農地重劃區於去年7月公告實施農地重劃計畫，並於今年7月8日公告禁止區內土地新增建築、改建、採取土石或變更地形，並請農民避免再改變地貌，相關訊息也已請公所及村里辦公室廣為周知。