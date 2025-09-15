快訊

怪手來了！彰化田中農水路工程動工 農民喊再1個月收成恐「血本無歸」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
農民說他們的稻作再一個多月就要收成了，怎麼農水路工程機具竟來破壞。圖／陳素月服務處提供
農民說他們的稻作再一個多月就要收成了，怎麼農水路工程機具竟來破壞。圖／陳素月服務處提供

「彰化縣田中鎮三民農地重劃區農水路工程」上月縣府動土，最近施工機具進駐重劃區，卻引發農民不滿指出，正值稻作即將收成卻要施工，會讓他們血本無歸，希望縣府能延後1個多月再施工，讓他們能順利收成。彰化縣府表示，今年7月初即已公告將施工，會再和農民協調，降低農友損害。

田中鎮三民農地重劃區面積140公頃，今年8月20日「三民農地重劃區農水路工程」已動土，將透過重劃及農水路工程提升農田排水與農路系統，縣府爭取中央補助共斥資約2.8億，預計2027年4月完工。

不過，立委陳素月接獲農民陳情指出，他們並不知重劃區馬上要動工，所以早已購置秧苗，聘僱工人與農械，按既定時程耕作，且再1個多月稻作即可收成，如今大型機器進場，已破壞農田，尤其這區域很多農友都是「小地主大佃農」的專業農，除了耕作成本，還需繳納租金，眼看所有辛苦即將付諸流水。

農民表示，縣政府於7月14日公告工程，但大家早在這之前就購置秧苗、也犁好田，公告根本無濟於事，縣府完全沒給農民緩衝期，尤其現在工程機械進來，將農田分成兩半，一旦無法放水，這就導致兩邊農田都無法收成，損失慘重。

陳素月今天到現場會勘後表示，縣府公告時間太短，農民早就來不及取消農作，呼籲縣政府暫停施工，讓農友能在一個多月收成後，再繼續施工，才能降低損失。

彰化縣府地政處表示，三民農地重劃區於去年7月公告實施農地重劃計畫，並於今年7月8日公告禁止區內土地新增建築、改建、採取土石或變更地形，並請農民避免再改變地貌，相關訊息也已請公所及村里辦公室廣為周知。

地政處表示，目前承攬廠商已依契約開始施作，原則上施工前會聯繫地主，動工至今已開挖三條農路，而今日施作路段，在承租人聯繫確有疏漏，未來將加強要求承包商務必確認通知到位，再予施作。不過因重劃區工程進度，涉及全區農民耕作與整體通水時程，攸關多數地主權益，將在兼顧個案農民情形與全體地主整體權益下，尋求最佳平衡點，務求工程如期推動完成。

農民氣急敗壞向立委陳素月陳情說他們的稻作再一個多月就要收成了，怎麼農水路工程機具竟來破壞。圖／陳素月服務處提供
農民氣急敗壞向立委陳素月陳情說他們的稻作再一個多月就要收成了，怎麼農水路工程機具竟來破壞。圖／陳素月服務處提供
農民氣急敗壞向立委陳素月陳情說他們的稻作再一個多月就要收成了，怎麼農水路工程機具竟來破壞。圖／陳素月服務處提供
農民氣急敗壞向立委陳素月陳情說他們的稻作再一個多月就要收成了，怎麼農水路工程機具竟來破壞。圖／陳素月服務處提供

農民 重劃區

