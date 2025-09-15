快訊

台中新光三越拚9月底復業！氣爆原因仍不明 議員要求專案報告

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會今開臨時會，中市議員江肇國批評，大家都期待新光三越復業，但市府至今仍未釐清並公開爆炸成因，市府又如何提出改善對策？圖／江肇國提供
台中新光三越2月13日發生氣爆停業迄今，業者持續修復，力拼9月底復業。民進黨台中市議員質疑，市府仍未釐清氣爆明確原因，後續改善與安全檢核也未說明，市府應該說清楚，要求臨時會增列專案報告。台中市議長張清照說，專案報告不能說加就加，裁示市府以書面報告送給各議員。

台中市議會今開臨時會，中市議員江肇國批評，大家都期待新光三越復業，但市府至今仍未釐清並公開爆炸成因，市府又如何提出改善對策？現在卻傳出新光三越要復業，「市府口口聲聲說要保障市民安全，但到現在沒有完整說明，市民如何能安心走進新光大門消費？」

江肇國呼籲，市府應立即將新光三越復業的原因調查、改善措施與安全檢核納入議會專案報告，避免讓市民在一片霧水中承擔風險。

市議員陳淑華質疑，台中新光三越近來外牆鷹架已拆除，傳業者9月下旬復業，若等下次大會開議已9月25日，屆時專案報告太晚，市府應該在此之前說清楚講明白，讓民眾知道進入消費到底安不安全。

張清照認為明天臨時會就要專案報告，今天提案太匆促，議會不是菜市場，臨時要加就加，裁示請市府以書面報告送給各議員。

都發局長李正偉強調，新光三越仍須依法定程序申請整棟恢復使用，經核准後方可執行，且建築物恢復使用絕對會以公共安全、消費者安全等為最高原則為第一考量。

