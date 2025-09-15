聽新聞
彰化垃圾破袋檢查廚餘量大減48% 黑水虻大軍開工助消化
彰化縣投入垃圾減量，去年7月開始加強破袋檢查，一年下來廚餘量減最多，一共減了6800公噸，減量達48%，被分類出來的廚餘除了進到田尾廚餘中心處理，和美鎮今年5月也加入「黑水虻」大軍，幫忙處理生熟廚餘，不過因成本較高，彰化環保局仍希望技術純熟後朝向「一條龍」處理，以達循環經濟效益。
彰化縣環保局補助和美清潔隊設置半自動化黑水虻貨櫃屋，每月可處理200公噸生熟廚餘，現有的田尾堆肥中心，每月則可處理至少600公噸生廚餘，加總起來全縣26鄉鎮市的生廚餘處理量能已充足。
環保局指出，熟廚餘大多是交由養豬業者煮熟當飼料，但過去因為非洲豬瘟，一度讓熟廚餘難以處理，若有黑水虻大軍，就有助隨時因應。
和美公所清潔隊長葉木樹說，目前黑水虻貨櫃屋為試辦階段，由3名技術人員操作，黑水虻幼蟲可吃生廚餘也可吃熟廚餘，通常以較高比例的熟廚餘交雜生廚餘餵食，但目前收進的廚餘以生廚餘較多，可能導致幼蟲生長較慢；黑水虻的成蟲與蟲糞有生技公司可作為食品或面膜等，具有經濟價值。
彰化縣府環保局長江培根說，用黑水虻去化廚餘許多縣市都投入嘗試，優點是可以模組化處理，且因應處理量較有彈性，目前田尾堆肥場的產品正申請肥料登記證，以確保產品品質與安全；未來也希望黑水虻處理鏈完整化，從養蟲到後端應用都在地完成，以降低成本也達循環經濟效益。
