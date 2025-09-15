快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化垃圾破袋檢查廚餘量大減48% 黑水虻大軍開工助消化

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣環保局補助和美清潔隊設置半自動化黑水虻貨櫃屋，每月可處理200公噸生熟廚餘。記者林敬家／攝影
彰化縣環保局補助和美清潔隊設置半自動化黑水虻貨櫃屋，每月可處理200公噸生熟廚餘。記者林敬家／攝影

彰化縣投入垃圾減量，去年7月開始加強破袋檢查，一年下來廚餘量減最多，一共減了6800公噸，減量達48%，被分類出來的廚餘除了進到田尾廚餘中心處理，和美鎮今年5月也加入「黑水虻」大軍，幫忙處理生熟廚餘，不過因成本較高，彰化環保局仍希望技術純熟後朝向「一條龍」處理，以達循環經濟效益。

彰化縣環保局補助和美清潔隊設置半自動化黑水虻貨櫃屋，每月可處理200公噸生熟廚餘，現有的田尾堆肥中心，每月則可處理至少600公噸生廚餘，加總起來全縣26鄉鎮市的生廚餘處理量能已充足。

環保局指出，熟廚餘大多是交由養豬業者煮熟當飼料，但過去因為非洲豬瘟，一度讓熟廚餘難以處理，若有黑水虻大軍，就有助隨時因應。

和美公所清潔隊長葉木樹說，目前黑水虻貨櫃屋為試辦階段，由3名技術人員操作，黑水虻幼蟲可吃生廚餘也可吃熟廚餘，通常以較高比例的熟廚餘交雜生廚餘餵食，但目前收進的廚餘以生廚餘較多，可能導致幼蟲生長較慢；黑水虻的成蟲與蟲糞有生技公司可作為食品或面膜等，具有經濟價值。

彰化縣府環保局長江培根說，用黑水虻去化廚餘許多縣市都投入嘗試，優點是可以模組化處理，且因應處理量較有彈性，目前田尾堆肥場的產品正申請肥料登記證，以確保產品品質與安全；未來也希望黑水虻處理鏈完整化，從養蟲到後端應用都在地完成，以降低成本也達循環經濟效益。

彰化和美鎮今年加入「黑水虻」大軍，幫忙處理生熟廚餘。記者林敬家／攝影
彰化和美鎮今年加入「黑水虻」大軍，幫忙處理生熟廚餘。記者林敬家／攝影

廚餘 黑水虻

延伸閱讀

台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

檢警環聯手查獲大甲非法處理廚餘殘渣 11人違反廢清法起訴

提升資源回收！屏東縣垃圾破袋合格率從47％提高到85％

嘉義縣成立廚餘全循環中心 黑水虻每日可吃1.5公噸廚餘

相關新聞

台中新光三越拚9月底復業！氣爆原因仍不明 議員要求專案報告

台中新光三越2月13日發生氣爆停業迄今，業者持續修復，力拼9月底復業。民進黨台中市議員質疑，市府仍未釐清氣爆明確原因，後...

南投擬動物保護自治條例 動保團體盼禁用山豬吊

南投縣政府研擬南投縣動物保護自治條例草案，經農業部針對部分條文提出建議，縣府今天召開草案座談會，動保團體出席主張全面禁止...

泳渡日月潭首登電影《三千米的泳氣》 南投縣長邀影星陪社福及特教師生搶先看

將視障泳士挑戰日月潭萬人泳渡，勇敢突破自我完成夢想的真實故事，躍上大銀幕的電影《突破：三千米的泳氣》，在全力協拍的南投縣政府爭取下，14日搶先在電影首映前，於南投戲院舉辦特映會。

彰化垃圾破袋檢查廚餘量大減48% 黑水虻大軍開工助消化

彰化縣投入垃圾減量，去年7月開始加強破袋檢查，一年下來廚餘量減最多，一共減了6800公噸，減量達48%，被分類出來的廚餘...

台中大里垃圾山爭議市長喊話「別製造恐慌」 盧秀燕遭綠議員砲轟

台中大里垃圾掩埋場已暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，引發爭議。台中市長盧秀燕今首度回應，指每年都有人炒垃圾大戰議題，事實並...

萬博台灣館人氣登日本X平台前五 王惠美：借鏡迎接設計展

2025台灣設計展在彰化舉辦，彰化縣長王惠美赴日參加2025大阪關西萬國博覽會，體驗入場動線與現場規劃，並特別走進最受矚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。