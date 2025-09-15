南投擬動物保護自治條例 動保團體盼禁用山豬吊

快訊

中央社／ 南投縣15日電
山豬吊示意圖。記者郭政芬／攝影
山豬吊示意圖。記者郭政芬／攝影

南投縣政府研擬南投縣動物保護自治條例草案，經農業部針對部分條文提出建議，縣府今天召開草案座談會，動保團體出席主張全面禁止山吊（金屬套索陷阱），並肯定縣府立法。

南投縣政府擬具「南投縣動物保護自治條例」草案，今年陸續經縣務會議、南投縣議會審議，經農業部第一次審核提出意見，南投縣家畜疾病防治所今天召開座談會議，民進黨南投縣議員陳玉鈴及陳宜君、南投縣關懷動物協會、台灣動物共生聯盟等團體出席討論。

南投縣政府農業處長蘇瑞祥出席主持會議並接受媒體聯訪表示，南投縣動物保護自治條例草案送農業部後，針對部分條文提出建議，因此今天再與動物保護團體座談，針對爭議內容逐條討論，後續再與農業部溝通，若溝通後還有落差，將再依程序邀相關團體開會研商。

今天出席動保團體主張「全面禁止山豬吊，入法刻不容緩」；動保團體表示，山豬吊造成野生動物、流浪犬貓等無差別、殘忍殺戮，有幸獲救動物終身斷掌、斷肢，改良式山豬吊僅是小型版山豬吊，無差別殺傷力一樣強大，全面禁止山豬吊符合世界潮流。

山豬吊使用主管機關、農業部林業及自然保育署今年回應台灣動物共生聯盟主張立法禁用山豬吊表示，山豬吊是原住民傳統狩獵、山村農民防治野生動物危害農產的基本方法，國際上鼓勵使用改良獵具來降低對動物傷害，並無全面禁用，續推改良式獵具方案。

