泳渡日月潭首登電影《三千米的泳氣》 南投縣長邀影星陪社福及特教師生搶先看

照片取自南投縣政府

將視障泳士挑戰日月潭萬人泳渡，勇敢突破自我完成夢想的真實故事，躍上大銀幕的電影《突破：三千米的泳氣》，在全力協拍的南投縣政府爭取下，14日搶先在電影首映前，於南投戲院舉辦特映會，南投縣長許淑華偕男女主角范逸臣、李紫嫣及演員米可白、李㼈和導演安景鴻等劇組人員，一起參加映前見面會，讓滿場觀眾欣賞電影震撼、感動前，一圓近距離親眼看到大明星的美夢。

許淑華縣長指出，這部取材自視障者勇於突破障礙真實故事及完成夢想的歷程的電影，可以說是難得一見的勵志電影，因此，特別邀請社福機構及特教師生和家屬一起來參加特映會搶先欣賞，能讓大家都如願，很開心、很棒，更希望大家一定要把這部真實呈現日月潭萬人泳渡盛況的感人勵志故事和勇氣傳達出去，共同激起社會大眾的共鳴，吸引更多民眾從10月3日首映起，踴躍進到電影院觀賞。

女主角李紫嫣特別和觀眾分享，為了拍好《突破：三千米的泳氣》，她在日月潭實景拍攝時，真的足足長泳了兩千公尺，導演安景鴻則將在9月28日成為今年日月潭萬人泳渡2萬4736名泳士的一員，范逸臣、李㼈、米可白也真心強調說，這部好電影大家一定不能錯過。「如果都知道，再往前一步，可以做到突破的話，那你爲什麼不去做呢？」導演安景鴻有感而發的說，這部片是真人真事，李紫嫣飾演的女主角就是日月潭在地人，每年看到好多人參加泳渡，卻直到自己視力因病驟減，才警覺再不參加日月潭萬人泳渡，就不能親眼看見日月潭的美；而范逸臣飾演的男主角在人生挫敗低潮，因為參加泳渡找到自我救贖，因為他在幫助自己之前先幫助了別人；而最特別的是不會游泳的米可白主動爭取演出，第一次被丟進日月潭，米可白就哭了，最後自己從泳十米到真正挑戰3千公尺泳渡時，米可白進步到可以自己泳25公尺，但仍在教練前後護持下完成泳渡日月潭的壯觀鏡頭，她也突破了。

南投縣府指出，這部電影是縣府113年至114年協拍案件，在新聞及行政處、教育處及協調埔里鎮四季早泳會，從去年日月潭國際萬人泳渡到今年上半年才完成拍攝，並於8月桃園電影節獲選「開幕片」肯定，也是首部以日月潭萬人泳渡為題材及場景拍攝的電影，印證南投除了有好山好山、好風光，並且是影視音業者拍片的好所在。

值得一提的是，導演安景鴻等製作團隊成員去年拍攝泳渡日月潭，今年則會親自下水泳渡日月潭。《突破：三千米的泳氣》製片人是李㼈，監製是陳俊榮、賴祥蔚。

聚傳媒