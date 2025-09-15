台中大里垃圾山爭議市長喊話「別製造恐慌」 盧秀燕遭綠議員砲轟

台中大里垃圾掩埋場已暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，引發爭議。台中市長盧秀燕今首度回應，指每年都有人炒垃圾大戰議題，事實並沒發生，這樣製造市民恐慌，應適可而止。台中市議會今開臨時會，遭民進黨市議員輪番砲轟，痛批大里掩埋場的「垃圾山」不是短時間造成，盧不理會，還大言不慚稱是製造恐慌。

盧秀燕今早出席台中市議會臨時會，她指出，她執政六年來，有心人士喊了6年，每年都喊「台中市會垃圾大戰」，每個會期、每一年都有人在挑撥說「台中會發生垃圾大戰、垃圾會滿地、垃圾會無處放」，請問6年來有發生嗎？沒有發生。這樣製造市民恐慌，說台中會沒有地方倒垃圾、會垃圾滿地、會引起垃圾大戰，已經喊了6年，應適可而止。

民進黨市議員張芬郁怒批，盧市長7年不願面對台中市垃圾焚化量不足缺口，完全是鴕鳥心態，大里掩埋場的垃圾山不是短時間造成，過去市長不理會，一定要地雷引爆才要處理，還大言不慚稱是製造恐慌。

民進黨市議員林德宇則說，盧市長任內大里掩埋場放了38萬噸垃圾，但盧卻刻意分化為，反稱是在「製造市民恐慌」，「大里人的環境與健康被迫犧牲，是在欺負大里人嗎？」

民進黨台中市議員何文海說，台中審計處決算報告指出，盧秀燕任內6年無法解決台中垃圾問題，還直指環保局有垃圾回收處理未落實，一般事業廢棄物減量不減反增，文山及后里焚化廠促參案進度嚴重落後，甚至文山廠迄今未完成環境影響差異分析報告待補正等。

何文海質疑，2年前審計處就提醒台中市府快要爆發垃圾大戰，結果市長只敢承諾她本屆任期內不會發生，眼看情況持續惡化，爛攤子只能由下屆市長承擔。

無黨籍市議員吳佩芸說，審計報告指出，大里掩埋場截至今年3月底剩餘容量為9萬立方公尺，后里掩埋場為1萬7239立方公尺，數據由台中市環保局提供給審計處。但同樣由環保局提供給環境部，公告在「營運中公有掩埋場掩埋場容量統計表」網站資料卻顯示，大里掩埋場在去年7月及今年6月的餘量均為0立方公尺，與審計處報告差異極大，令人懷疑資料是否屬實。

吳佩芸強調，市民有權知道垃圾掩埋場容量與管理的真實情況，市府也應釐清數據差異，公開完整資訊，才能確保環境公共安全與資訊公開透明。