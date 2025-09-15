快訊

台中大里垃圾山爭議市長喊話「別製造恐慌」 盧秀燕遭綠議員砲轟

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中大里垃圾掩埋場已暫置逾34萬噸垃圾，引發爭議，台中市議會今開臨時會，遭民進黨市議員輪番砲轟。圖／何文海提供
台中大里垃圾掩埋場已暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，引發爭議。台中市長盧秀燕今首度回應，指每年都有人炒垃圾大戰議題，事實並沒發生，這樣製造市民恐慌，應適可而止。台中市議會今開臨時會，遭民進黨議員輪番砲轟，痛批大里掩埋場的「垃圾山」不是短時間造成，盧不理會，還大言不慚稱是製造恐慌。

盧秀燕今早出席台中市議會臨時會，她指出，她執政六年來，有心人士喊了6年，每年都喊「台中市會垃圾大戰」，每個會期、每一年都有人在挑撥說「台中會發生垃圾大戰、垃圾會滿地、垃圾會無處放」，請問6年來有發生嗎？沒有發生。這樣製造市民恐慌，說台中會沒有地方倒垃圾、會垃圾滿地、會引起垃圾大戰，已經喊了6年，應適可而止。

民進黨市議員張芬郁怒批，盧市長7年不願面對台中市垃圾焚化量不足缺口，完全是鴕鳥心態，大里掩埋場的垃圾山不是短時間造成，過去市長不理會，一定要地雷引爆才要處理，還大言不慚稱是製造恐慌。

民進黨市議員林德宇則說，盧市長任內大里掩埋場放了38萬噸垃圾，但盧卻刻意分化為，反稱是在「製造市民恐慌」，「大里人的環境與健康被迫犧牲，是在欺負大里人嗎？」

民進黨台中市議員何文海說，台中審計處決算報告指出，盧秀燕任內6年無法解決台中垃圾問題，還直指環保局有垃圾回收處理未落實，一般事業廢棄物減量不減反增，文山及后里焚化廠促參案進度嚴重落後，甚至文山廠迄今未完成環境影響差異分析報告待補正等。

何文海質疑，2年前審計處就提醒台中市府快要爆發垃圾大戰，結果市長只敢承諾她本屆任期內不會發生，眼看情況持續惡化，爛攤子只能由下屆市長承擔。

無黨籍市議員吳佩芸說，審計報告指出，大里掩埋場截至今年3月底剩餘容量為9萬立方公尺，后里掩埋場為1萬7239立方公尺，數據由台中市環保局提供給審計處。但同樣由環保局提供給環境部，公告在「營運中公有掩埋場掩埋場容量統計表」網站資料卻顯示，大里掩埋場在去年7月及今年6月的餘量均為0立方公尺，與審計處報告差異極大，令人懷疑資料是否屬實。

吳佩芸強調，市民有權知道垃圾掩埋場容量與管理的真實情況，市府也應釐清數據差異，公開完整資訊，才能確保環境公共安全與資訊公開透明。

環保局指出，會加速文山焚化廠更新，預計2029年新爐建成，提升處理量能。另持續從源頭減量，包括加強廚餘回收、樹枝堆肥及破袋檢查。

台中大里垃圾掩埋場已暫置逾34萬噸垃圾，市議員吳佩芸質疑，審計處針對台中市垃圾掩埋場的報告中，出現大里掩埋場剩餘容量數據與中央環境部公開資料嚴重不符的情況，引發疑慮。圖／吳佩芸提供
