國慶焰火首次在南投 16日試放千發

中央社／ 南投縣15日電

國慶焰火首次在南投施放，明天晚間試放約1000發，場地及貓羅溪畔持續整地待軍方進場布彈；南投縣長許淑華今天邀縣民、遊客國慶日來南投，白天參加茶博會活動，晚間賞焰火。

今年國慶焰火在南投市貓羅溪畔施放，觀賞區包含南投縣農工商會展中心等，焰火布彈區在鄰近的南天府道濟禪寺。明天晚間8時試放約3分鐘共逾1000發焰火，測試布彈與落焰狀況。配合試放，明晚6時至10時華陽路、環河路、順溪北路、東閔路、營中路等10個路段交通管制。

道濟禪寺旁布彈區及貓羅溪畔今天持續整地，待國防部軍備局進場安裝試放彈，埔里地政事務所也受託出動空拍機，今天派員到場空拍記錄一旁田地農作物現況，以對照是否受落焰影響，通往道濟禪寺的順溪北路也在兩端設立工程圍籬，施放焰火將封閉禁止人車通行。

許淑華今天召開縣務會議後接受媒體聯訪說，結合南投世界茶業博覽會，10月10日一早舉辦國慶升旗典禮，下午在中興新村大操場則有千人擂茶活動，晚間就是國慶焰火首次在南投，歡迎在地鄉親分流前往易經大學、旺來產業園區欣賞，市區觀賞區留給外縣市遊客。

南投縣政府衛生局表示，國慶焰火施放當天將吸引大量縣民與遊客，緊急醫療應變格外重要，已規劃醫療救護分區、設置多處救護站，並結合消防局、醫療院所、救護車資源，建構完整後送動線，同時加強人員訓練，確保醫護、志工、支援單位迅速應變。

