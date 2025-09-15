萬博台灣館人氣登日本X平台前五 王惠美：借鏡迎接設計展

2025台灣設計展在彰化舉辦，彰化縣長王惠美赴日參加2025大阪關西萬國博覽會，體驗入場動線與現場規劃，並特別走進最受矚目的台灣館，王惠美指出，此次不僅是觀摩展覽內容，也重點關注萬博會的人流管制、App應用服務與交通規劃，期望將寶貴經驗引進彰化。

在台灣館參訪過程中，王惠美由館長邱揮立導覽，館內從生命起源、自然奧秘到科技應用的多層次展示，王惠美表示，台灣是科技島，不僅硬體實力強大，軟體表現也極為細膩，尤其是展館運用奈米技術，將各國國旗與圖案噴印在蘭花花瓣上，展現「蘭花外交」的巧思與科技能量，令人嘆為觀止。