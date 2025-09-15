聽新聞
0:00 / 0:00
萬博台灣館人氣登日本X平台前五 王惠美：借鏡迎接設計展
2025台灣設計展在彰化舉辦，彰化縣長王惠美赴日參加2025大阪關西萬國博覽會，體驗入場動線與現場規劃，並特別走進最受矚目的台灣館，王惠美指出，此次不僅是觀摩展覽內容，也重點關注萬博會的人流管制、App應用服務與交通規劃，期望將寶貴經驗引進彰化。
在台灣館參訪過程中，王惠美由館長邱揮立導覽，館內從生命起源、自然奧秘到科技應用的多層次展示，王惠美表示，台灣是科技島，不僅硬體實力強大，軟體表現也極為細膩，尤其是展館運用奈米技術，將各國國旗與圖案噴印在蘭花花瓣上，展現「蘭花外交」的巧思與科技能量，令人嘆為觀止。
邱揮立館長表示，台灣館在大阪萬博表現亮眼，經常需大排長龍才能入場，甚至在日本X平台聲量排名第五，顯示日本民眾對台灣的高度關注。除了展館交流外，台灣館更以「蘭花外交」拉近與各國關係，贈送以奈米技術噴印國旗的蘭花，成為最獨特的文化互動方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言