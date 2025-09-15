快訊

台中中清路三段路面顛簸 2公里長全面刨除翻修12月施工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天和台中市議員吳呈賢、吳建德共同會勘「台1乙線OK~2K路面改善工程」。圖／立委楊瓊瓔提供
台中市大雅區中清路三段長年因貨運和重車輾壓，路面坑洞、龜裂嚴重，為改善道路品質，立委楊瓊瓔爭取到交通部公路局投入3500萬元經費，將針對中清路三段民生路口至511巷進行全面刨鋪翻修，總面積達4萬6740平方公尺，預計明年農曆年前完工。

楊瓊瓔今天上午與台中市議員吳呈賢、吳建德共同會勘「台1乙線OK~2K路面改善工程」（中清路三段民生路口至中清路三段511巷），交通部公路局中區養護工程分局長傅立祥、台中工務段長陳俊彰、大雅區長林麗蓉及大雅里長李玲珍、文雅里長劉亦銘、四德里長呂啟勳到場關心。

台中工務段長陳俊彰說明，工程起點位於民生路口，終點至中清路三段511巷，全長約2公里，涵蓋雙向車道，總面積達4萬6740平方公尺。施工將採夜間進行，避開尖峰時段以降低交通衝擊，預計10月初完成發包、12月施工，工期約2個月，完工後將大幅提升交通安全與行車品質。

文雅里長劉亦銘表示，中清路三段是大雅區對外門面，大型賣場、連鎖餐飲聚集，且通往國1交流道，車流量龐大，長年被大車輾壓導致路面凹凸不平，許多機車族抱怨「就像騎在洗衣板上！」怨聲載道。大雅里長李玲珍、四德里長呂啟勳建議，除了翻修路面，應同步增設車道及路口反光鏡，紓解小型工業區車流及保障用路人安全。

市議員吳呈賢、吳建德表示，中清路三段路況不佳，對機車族很危險，感謝楊瓊瓔委員積極爭取經費，期盼翻修後能讓居民通行更平順；吳呈賢說，目前部分路口設有左轉專用道，尖峰時段常見回堵情形，建議調整為直行、左轉混合車道，讓車流更為順暢。

楊瓊瓔表示，為改善中清路三段路面，去年起多次與交通部公路局、中區養工處積極協調排入優先改善，成功爭取3500萬元經費，將全面刨鋪，期待明年農曆年前完工，提升行車安全與舒適度。

立委楊瓊瓔今天和台中市議員吳呈賢、吳建德共同會勘「台1乙線OK~2K路面改善工程」。圖／立委楊瓊瓔提供
車道 楊瓊瓔 交通部

