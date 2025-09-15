快訊

9歲童馬拉松意外死亡成殷鑑 鹿港馬添千組交通錐醫護鐵人隨跑

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港馬拉松預計11月16日開跑，主辦單位「二鹿慢跑協會」明天先舉行賽事演練。圖／二鹿慢跑協會
彰化縣今年10月26日至12月14日將舉辦五場路跑活動，地點遍及員林、二水、田中、鹿港與埔鹽。由於去年二林伯立歐公益馬拉松發生交通事故，造成一名9歲男童不幸喪命，縣府與主辦單位今年特別強化賽事安全，鹿港馬拉松將舉行安全演練，還添購超過1000組交通錐及周邊警示設備。

鹿港馬拉松預計11月16日開跑，主辦單位「二鹿慢跑協會」理事長陳信仲表示，明天先進行安全演練，模擬比賽過程中的交通與醫療狀況，以降低風險。今年邀請5名「醫護鐵人」背負AED（自動體外心臟去顫器）全程隨跑，他們不僅具備長距離體能，更擁有急救專業，可隨時支援緊急狀況。

陳信仲指出，許多路跑活動往往將經費集中在補給，交通維護多仰賴臨時志工，專業度有限，在交通管制方面，由後備憲兵將組成交管團隊，分布於鹿港市區與比賽沿線路口，協助交通引導與秩序維護，明天也將召開「路程說明及交管規劃會議」，由交管志工與相關單位逐一檢視路線，針對風險點進行討論並演練應變。

陳信仲說，今年在沃旭能源與大彰化東南風場的支持下，特別添購超過1000組交通錐與警示設備，全力提升路線安全。

彰化縣府交通處指出，各項路跑活動都必須提出交通維持計畫書，並經由道安會議審查，落實交維計畫才是避免事故的關鍵。

鹿港 馬拉松

