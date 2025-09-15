快訊

中市普發現金5萬元引藍綠交鋒 中市議會遭癱瘓10分鐘

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會今日召開臨時會，中市府還稅於民普發現金5萬元再引起藍綠交鋒。記者余采瀅／攝影
台中市議會今日召開臨時會，中市府還稅於民普發現金5萬元再引起藍綠交鋒。記者余采瀅／攝影

台中市議會民進黨團7月底提案，要求中市府普發現金5萬元，台中市議會今日召開臨時會，市議會民進黨團總召王立任會中呼籲盧市長當場簽承諾書，節省開會時間讓此案成案，遭國民黨議員高喊「不要打烏賊戰」；還稅於民普發現金5萬元再引起藍綠交鋒，癱瘓議事約10分鐘。

台中市議會臨時會今開議，中市議會民進黨團總召王立任指出，盧秀燕市長任內6年多，市庫超徵稅收累計415億元，市地標售收入更超過1023億元，財劃法修正後，台中市每年可增加262億元預算，合計財源至少達1700億元，應該還錢於民。

王立任說，台中市民進黨25位議員提案還稅於民，普發現金5萬元，此案9月18日需經過委員會審查，9月23、24日還要二、三讀，呼籲盧秀燕市長當場簽承諾書讓提案成案，可節省開會時間。

民進黨議員讚聲喊「還錢於民」，國民黨議員則回嗆「不要打烏賊戰」，藍綠議員舉牌包圍市長盧秀燕，引發雙方口角，議會一度癱瘓，被迫休息10分鐘，最後主席裁定交付相關委員會審查，議事才正常進行。

盧秀燕今在台中市議會前受訪表示，台中每年預算規模約2000億元，部分議員主張要普發現金5萬元，等於就要1400億，占了7成，施政只剩下3成左右，屆時包括孩子教育經費、老人健保補助、雙十公車及建設都會排擠。

台中市議會今日召開臨時會，中市府還稅於民普發現金5萬元再引起藍綠交鋒。記者余采瀅／攝影
台中市議會今日召開臨時會，中市府還稅於民普發現金5萬元再引起藍綠交鋒。記者余采瀅／攝影

議員 台中市 民進黨 發現金

