影／台中大里垃圾山爆滿盧秀燕被批 今正面回擊說話了

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今受訪。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今受訪。記者余采瀅／攝影

台中市大里垃圾掩埋場近日遭綠營民代、公民團體等輪番狂轟，質疑已堆成「垃圾山」大爆滿，市長盧秀燕神隱。對此，盧秀燕今回應指，她上任6年，每一年都有人炒垃圾大戰等議題，居心何在？可是，事實並沒發生。這樣製造市民恐慌，喊了六年，應適可而止。

盧秀燕今早出席台中市議會臨時會，面對記者採訪，她說明，從她上任第一年，極少數有心人士不斷在喊，「台中市政府沒有能力處理垃圾、會垃圾大戰」，有心人士不斷散播「台中市會垃圾大戰、市民會沒有垃圾可倒、台中會垃圾滿地」。

盧秀燕指出，可是，她執政六年來，這些有心人士喊了6年，每年都喊「台中市會垃圾大戰」，每個會期、每一年都有人在挑撥說「台中會發生垃圾大戰、垃圾會滿地、垃圾會無處放」，請問六年來有發生嗎？沒有、沒有發生。

盧秀燕說明，我們的市民還是可以倒垃圾，也沒垃圾滿地， 倒的還是調度的掩埋場，是合法的、且沒有滿，所以垃圾問題，「常期以來，我們來煩惱、我們來處理，不會發生垃圾大戰、也不會讓市民沒有地方倒垃圾、也不會垃圾滿地」。

盧秀燕強調，每一年，都有人要炒這個話題，不曉得居心何在？可是，事實並沒發生。這樣製造市民恐慌，說台中會沒有地方倒垃圾、會垃圾滿地、會引起垃圾大戰，已經喊了六年，應適可而止。

公民團體昨趁賴清德總統赴台中市北屯區水景福隆宮參香時，在場外舉牌告狀。記者趙容萱／攝影
公民團體昨趁賴清德總統赴台中市北屯區水景福隆宮參香時，在場外舉牌告狀。記者趙容萱／攝影
台中市民進黨團總召王立任日前率黨團成員現勘大里垃圾掩埋場。圖／王立任提供
台中市民進黨團總召王立任日前率黨團成員現勘大里垃圾掩埋場。圖／王立任提供

