普渡品捐助地方弱勢團體 大安政天宮中元普渡也送暖
台中大安政天宮中元普渡暨超拔法會舉辦後，普渡品近日將捐助地方弱勢團體，傳遞溫暖；普渡看桌擺設豐富有特色，以台灣種植的各式水果拚成台灣地圖，吸引民眾拍照。
大安政天宮本月13日下午3點30分舉辦「中元普渡暨超拔法會」開香儀式，場面莊嚴隆重。台中市政府勞工局長林淑媛代表市長盧秀燕主持開香，大安區長許宏綺、台中市議員楊啓邦、市議員李文傑服務處助理邱泰桓、中庄里長莊明堯及大安政天宮主任委員黃種茂等人共同出席。
看桌區擺設豐富且獨具特色，今年蛇年，有蛇為主題故事擺設，法會祈求冥陽兩利、普渡眾生外，更秉持慈悲與濟世精神，將普品化為愛心物資，捐助地方弱勢團體，落實宮廟服務社會、關懷鄉里的宗旨。
主委黃種茂表示，大安政天宮每年舉辦中元普渡暨超拔法會，延續傳統祭祀文化，也藉由善信大德的參與及支持，凝聚社區向心力。每年法會舉辦結束，都會將贊普主捐助普品分享給地方弱勢團體，希望將信仰的力量化為社會的溫暖，讓更多家庭受惠。
