影／豐原2大榕樹網路竄紅 豐原「國泰樹」在地人驚嘆竟沒注意到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原區圖書館前的大榕樹，樹冠美，被稱為豐原國泰樹。記者游振昇／攝影
豐原區圖書館前的大榕樹，樹冠美，被稱為豐原國泰樹。記者游振昇／攝影

豐原有二棵大榕樹最近在網路竄紅，有人拍照片和影片PO網後引起討論，在地人說常經過豐原區圖書館前，多次看到這棵大榕樹，現在才發現樹形和樹冠都漂亮，有如豐原「國泰樹」。

有豐原人在網路Threads發影片說，豐原圖書館旁大榕樹，他曾網路PO圖引起迴響，他=再補上空拍版，不一樣視角，更顯榕樹的美；這段影片引起許多豐原人共鳴，有人說看到不一樣的榕樹美，多人表示，常經過豐原圖書館，知道有幾棵大榕樹可乘涼，但沒停下來好好欣賞過；更有人稱讚像是豐原的國泰樹，有如國泰標章中的那棵大樹。

另一棵豐原大榕樹也因民眾在Threads發文和照片受到關注，在豐原區新生北路停車場內，接近廟東夜市的一座福德祠旁，網友開車到停車場，無意間抬頭看到大榕樹，從停車場往福德祠方向拍照，大大榕樹樹頂跨越道路，摭蔭到福德祠上方，榕樹與福德祠相映畫面，也讓許多豐原人感動說漂亮，他們說常到廟東逛，經過福德祠時沒注意到大榕樹的美。

豐原區公所表示，這二棵大榕樹樹齡久，都是台中市政府列為保護名單的樹木，其中圖書館前的榕樹樹高約10.2公尺，樹胸圍5.71公尺；新生北路福德祠旁榕樹，樹高約19.2公尺，樹胸圍4.93公尺。

豐原區新生北路旁大榕樹，位於福德祠旁，被列為台中市保護樹。記者游振昇／攝影
豐原區新生北路旁大榕樹，位於福德祠旁，被列為台中市保護樹。記者游振昇／攝影
豐原區圖書館前的大榕樹，樹冠美，被稱為豐原國泰樹。記者游振昇／攝影
豐原區圖書館前的大榕樹，樹冠美，被稱為豐原國泰樹。記者游振昇／攝影

豐原 網路 圖書館

