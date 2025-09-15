台中監視器老舊、影像模糊 民代憂電子城牆有破口

台中市監視器有6成使用超過10年，梧棲、豐原及太平等區部分刑案集中區附近300公尺內，甚至仍無監視系統，藍綠議員擔心電子城牆有破洞。中市警局指出，今年起分10年逐步汰換，今年將新增及汰換211組，並在刑案集中區增設，強化嚇阻作用。

台中市審計處指出，台中市路口錄影監視系統共7282組、攝影機鏡頭3萬2506支；台中市警局近三年運用錄影監視系統查獲全般刑案1萬4329件，占總數19.83％，但部分刑案集中區附近300公尺內仍無監視系統。另台中逾6成錄影監視系統使用已逾10年，老舊嚴重，更有監視系統損壞2個月未修復，電子城牆有破洞，要求改善。

民進黨市議員陳俞融表示，北區人口密度最高，但多數監視器因故障，甚至出現偵辦刑案時，辦案員警不得不向民眾求助，調取私人監視器畫面，降低辦案效率，更凸顯公共安全監控系統的重大缺陷。

國民黨市議員黃佳恬說，因監視器普遍老舊，畫面模糊，警察調閱監視器追車牌經常看不清楚，往往要用猜的，好像在解摩斯密碼。現今部分縣區仍是大路才有監視器，警方在竊盜多或車禍頻傳的路段追查不易，要求市府爭取更多經費，汰舊換新。

警察局指出，去年市府核定「電子城牆—錄影監視系統汰舊換新計畫」，規畫今年至2034年分10年逐步辦理，採新建與汰舊換新並行，今年已編列經費逾1.1億元，將新增及汰換211組，其中汰換171組。

警察局提到，經查梧棲、豐原及太平等區刑案集中區周邊300公尺，部分仍有監視死角，轄區分局將依治安與交安需求研議增設或調整；另部分監視系統因工程遷移或撞毀，修復逾2個月未完成，目前仍有25件，警方已持續掌握進度，並督導廠商修復。