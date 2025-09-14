與台中基層挑燈夜戰座談 賴清德指示：打詐、調整青年政策讓人民有感

賴清德總統今到台中與基層黨公職座談，討論熱烈，總統逐一筆記、答覆，挑燈夜戰，較原訂2小時，延長為3.5小時馬拉松座談。基層建議，民生利多政策迅速、正確揭露、打假，對於年輕人的社宅、婦育宅政策、新青安政策、生育托育議題等，總統指示，會進一步調整到更好，一定會讓人民有感。

總統賴清德下午到台中與民進黨公職進行深度座談。面對基層對於社會住宅、新青安貸款、生育托育等政策的關切，總統親自筆記並承諾將持續優化民生利多政策，務求讓民眾實質有感。對於假消息與詐騙，總統要求建立迅速揭露正確資訊的網絡。

賴清德今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮參香、贈匾，隨後在2時40分到福隆宮德活動中心與約50名包括立委何欣純在內的民進黨黨公職人員座談，原預計座 談2小時結束，沒想到入夜後仍挑燈夜戰，在6時18分結束。

當賴清德結束座談、步出活動中心，仍有賴粉在旁等候，其中，住附近的賴姓夫婦和兒子都是賴粉，三人從下午1時許就在旁等待賴清德到來，一直等到賴步出會場，小朋友還如願與總統握手、合影，相當開心。

何欣純會後轉述，今天總統和在場的與會者討論熱烈，與會者提問二輪，總統逐一筆記，並且一一答覆，座談會也因此延長1.5小時。

何欣純說明，總統與基層黨工職座談從基隆出發，今來到台中，台中所有黨公職、資政、國策顧問等共50人幾乎全員到齊，總統和在場的與會者討論熱烈，與會者提問二輪，總統逐一筆記，並且一一答覆。

何欣純指出，現場很多基層黨公職人員建議，很多民生議題的利多政策，應一一以迅速、正確的資訊揭露，並且時下年輕人等民眾習慣的式呈現、說明，包括圖卡、AI、YouTube等影音平台，要求迅速、及時來說明給國人知曉。

基層黨公職也有提及，對於危及國安的假消息、謠言，以及全國人民最痛恨的詐騙，總統當場要求中央黨部及行政院各部會及時因應、說明，迅速提供正確資訊，盼行政院、民進黨中央、基層共組「消息正確迅速揭露網絡」，讓全民辨真假。

何欣純說，總統在會中說明，影響國安、負面的訊息，例如近期網路流傳賴清德與負責談判的行政院副院長鄭麗君對話的影片，即為AI生成影片的假影片，無論是行政院或中央黨部都有第一時間迅速揭露此為惡劣造假影片。