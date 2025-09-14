賴清德彰化參香 婦人狂吼要為亡兒申冤

賴清德總統今天到彰化縣溪湖鎮福安宮參香時，一名婦人衝向前要陳情，大聲吶喊「總統慈悲，我要見總統」，被維安和警方隔開，原來她是17年前中彈身亡的空軍中士蔡學良的母親尤瑞敏，要向總統喊冤，還她愛子之死的真相。

今天賴清德總統一下車，現場擠滿地方人士和圍觀群眾，突然一婦人衝出來，大喊「總統慈悲」欲陳情，立即被警方隔離，她激動狂吼，警方不斷安撫她，但仍未讓他靠近總統，最後無功而返。

原來陳情婦人尤瑞敏的兒子空軍中士蔡學良2008在台東太平營區靶場中彈身亡，蔡學良遭子彈射擊頭部死亡，一開始軍方說是意外遭流彈射擊，後來軍事檢察官偵辦後又以飲彈自殺結案。

多年來尤瑞敏以淚洗面，不放棄為兒子申冤，她認為，軍方說兒子以T65K2步槍自殺草率結案，但他的槍傷和T65K2的槍傷不吻合，當時並未進行任何科學調查，她懷疑是被吃案、被掩蓋事實。

今年3月她也曾在台北開記者會，希望國防部能重啟調查，還原真相，讓軍中不要再有類似悲劇發生，她今天更不放棄，再次想向總統當面陳情，不過被攔阻在外。

