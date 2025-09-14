賴清德台中參香引公民團體舉牌告狀 要總統管管「大里垃圾山」

賴清德總統今到台中市北屯區水景福隆宮參香並與民進黨黨公職人員座談，台灣衣美局等10多名公民團體在場邊舉牌指控，台中市府放任大里掩埋場堆積滿載，市長盧秀燕至今神隱，要總統出來主持公道；對此，台中市環保局指出，大里掩埋場並無滿載並嚴守環境規範。

公民團體成員在水景福隆宮前高舉「台中有座垃圾山」、「快閃市長」、「台中垃圾七年累積38.5萬噸，市長不出面說明，卻祝賀藝人結婚，台中市民不重要？」、「我要還稅於民，不要大里垃圾山」等告示牌。

公民團體控訴，大里垃圾山事件發生後，盧秀燕完全不處理、不出面，才出面陳情。

環保局澄清，大里掩埋場並未滿載，管理均依規操作，主要作為焚化廠歲修期間垃圾暫置管道，待歲修結束後再回運焚燒，形成「有進有出」的循環。自2023年起已將約2.8萬噸垃圾回運至焚化廠處理。