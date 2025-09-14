南投候車亭升級 變美了還能顯示公車到站時間...但啟用再等等

南投縣候車亭普遍老舊，且未能顯示公車動態，縣府啟動公車候車環境升級計畫，首波改善南投市、草屯及埔里16座智慧候車亭及站牌作為示範點；縣府表示，除提升候車空間，更結合「南投好行App」提供即時車況查詢，今年底可望啟用。

南投縣公車候車亭數量不足且普遍老舊，仍是傳統站牌，無法即時顯示公車進出站時間，民眾等公車辛苦也「心」苦，為人詬病，也多次遭民代質詢要求改善，縣府2年前盤點全縣207座候車亭，評估導入智慧候車亭或站牌等數位化服務。

縣府指出，為改善民眾等車體驗，今年啟動公車候車環境升級計畫，經向中央爭取並自籌經費後，分三期規畫，優先改善43處較常使用與有改善急迫性的候車空間，第一期鎖定南投市、草屯及埔里設置10座智慧候車亭與6座智慧站牌。

而公車候車環境升級計畫於6月動工，歷經3個多月時間，部分候車亭陸續更新已見雛形，不僅色彩繽紛搶眼，數位面板甚至已裝設完成，唯智慧候車亭或數位站牌周邊仍擺放架設交通錐及警示桿，明顯尚未開放，何時能啟用，縣民期待。

縣府表示，公車候車環境升級計畫預計改善43座智慧候車亭及站牌， 除了候車亭或站牌等硬體設計修建，加強遮陽避雨、座椅與照明等候車空間，也會新增智慧化服務、乘車APP等軟體，以利民眾即時了解公車即時資訊。